ريهام أيمن تحتفل بتخرج ابنها من الحضانة: أخيرا شوفت اللحظة دي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة ريهام أيمن، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، بحفل تخرج ابنها رمزي، من الحضانة، من خلال مشاركة عددا من الصور من الاحتفالية، والتي تجمع بينهما، وهو يرتدي روب التخرج.

نسقت الفنانة ريهام ايمن، ملابسها مع ابنها «رمزي»، الذي توشح بـ«روب التخرج»، باللون الأبيض، وظهرت هي الأخرى بتيشرت باللون ذاته.

وأرفقت الفنانة تعليقًا على الصور التي شاركتها قائلة: «تخرج رمزي المؤجل من عام 2020 من الحضانة، وأخيرا شفت اللحظة دي».

لقيت الصور التي شاركتها الفنانة استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، وحصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات، كان من أبرزها: «ربنا يخليهولك، عقبال ما تفرحي بتخرجه من الجامعة، عقبال كل السنين الجاية، عقبال ما تشوفيه عريس، يا رب كل يوم يكبر في حضنك وقدام عينيكي، عسل أوووي، كيوت، لسه مشوفتيش حاجة».

وتحرص الفنانة ريهام أيمن، على مشاركة متابعيها عبر موقع «انستجرام» بكل ما هو جديد في حياتها اليومية، ومشاركتهم روتينها والأشياء المفضلة لديها، والصور التي تجمعها بأسرتها وأولادها.

ريهام أيمن، ولدت في 19 نوفمبر عام 1988، أي تبلغ من العمر 32 عاما، دخلت المجال الفني صغيرة من خلال الإعلانات والغناء فيها، كانت واحدة من أعضاء فرقة فيرس، اتقنت الإعلانات، ثم بدأت التمثيل منذ عام 2004، زوجة الفنانة شريف رمزي.

وكانت أعلنت الفنانة ريهام أيمن، قبل أشهر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»؛ إذ قالت: «الحمد لله على كل شيء، إيجابي كورونا، إن شاء الله خير، ادعولي».

وجاءت إصابة ريهام أيمن بفيروس كورونا، بعد أشهر قليلة من إصابة الفنان شريف رمزي به؛ إذ أصيب بالمرض في شهر ديسمبر الماضي، وتعافى بعدها بفترة قليلة، بعدما طبق كل الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس، أو أن يصاب به أسرته.