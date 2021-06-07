ذبح فتاة في تيك توك.. تعرف على التفاصيل الكاملة (فيديو وصور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فيديو انتشر خلال الساعات القليلة الماضية، ظهرت فيه فتاة فلبينية، مراهقة، على الهواء مباشرة خلال موقع الفيديوهات الشهير «تيك توك»، حيث يتابعها عليه ما يزيد عن 100 ألف متابع، ولكن فجأة وبدون أي مقدمات تم ذبح الفتاة، وفيما يلي تفاصيل ذبح فتاة التيك التوك الفلبينية، بدم بارد، ويوضح هل قاومتهم أم لا؟.

التفاصيل الكاملة لذبح فتاة التيك توك

ظهرت الفتاة الفلبينية روش، البالغة من العمر 14 عامًا، وهي مراهقة فلبينية، كعادته في بث مباشرة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك»، وهي ترقص وتغني وتؤدي حركاتها الاستعراضية، ولكن فجأة اقتحم مجهولون مكان تواجدها ورقصها، وذبحاها بدم بارد.

وكانت روش في «لايف»، حينما رأى متابعوها دخول غرباء، وكتف أثنين منهم الفتاة روش، وكان معهما سكين «بارك» فذبحاها ببطء، ما جعلها واحدة من أكثر الجرائم دموية، وبشاعة، ويبحث العالم كله عن قتلة روش، الذين ظهروا معها في بث مباشر غير مهتمين بما يمكن أن يحدث لهم جراء تعديهم على الفتاة المراهقة وذبحها.

وشهد فيديو ذبح الفتاة روش، ملايين الأشخاص حول العالم، جميعهم انتباهم الفزع، والغضب من تأثير قلت فتاة صغيرة دون سن الثامنة عشر على الهواء مباشرة ولم تتعد دقائق حتى أزيل مقطع الفيديو من برنامج «التيك توك»، فضلًا عن حذف حساب الفتاة المراهقة، لانتهاكه شروط وأحكام البرنامج.

أبرز تعليقات المتابعين

وتفاعل مع هذا المحتوي عدد ضخم من مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، مطالبين بمحاسبة الجناة، وكان من بين التعليقات على قتلة روش: «البنت الفلبينية مراهقة عندها 100k متابع، في بث مباشر اثنين اغتصبوها وربطوها وذبحوها بسكين ليست حادة ودم بارد، واللي يريد يشوف المقطع يكتب في يوتيوب بس ما أنصحكم وربي، شفت التايم لاين من المغرب يتكلمون عن البنت الفلبينية اللي قطعو رأسها رحت بحثت عنها شيء بشع ما قدرت أكمل المقطع، بسكين جيب ينحرونها طفلة عمرها 14 سنة، أنا من أمس حالتي النفسية سيئة بسبب هالفيديو مش قادرة أتجاوز والمنظر مش راضي ينمحي من رأسي، اللي يقهر حسبي الله حتى سكينهم ليست حادة، البنت تألمت ألم فظيع الله ينتقم منهم».