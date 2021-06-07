سيدات سوهاج يخشين مخدر الشابو.. منتشر في القرى وتسبب في مذبحة بشعة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خيم الحزن على قرية جزيرة أولاد علام التابعة لمركز العسيرات بمحافظة سوهاج عقب قيام شخص يدعى «جورج سلامة» بقتل والديه وشقيقته وابنيها باستخدام ساطور، والذي قررت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وحصل «هن»، على صورة للشاب المتهم بارتكاب مذبحة العسيرات الذي لم يغادر مكان الجريمة حتى ألقت الشرطة القبض عليه وعثرت على الأداة المستخدمة في جريمة القتل التي راح ضحيتها أسرة كاملة وهي «ساطور»، وتم التحفظ عليها بمعرفة رجال الأمن وتحت إشراف النيابة العامة.

وكشف رأفت يوسف، أحد أهالي القرية أن القرية يدخلها أصناف كثيرة من مخدر الشابو، مضيفا أن مرتكب الجريمة البشعة، هو أحد متعاطي المخدر الذي يصل سعر الجرام الواحد منه إلى 2000 جنيه، مؤكدًا أن الشاب جورج سلامة ترك عمله بسبب هذا المخدر الذي تسبب له في حدوث تغييرات في الشخصية حتى أصبح شخصا آخر.

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وأضاف: «كان بيطلب فلوس من أمه وأبوه وباع عفش بيته.. وفيه مصانع بتشتغل في مكان اسمه جهينة في سوهاج بتاخد ترخيص على أنها مصنع سكر وبتروج للمخدر.. احنا خايفين على عيالنا وبناتنا وبنطالب بالقبض على مصنعي المخدر لأنه بيأثر على الشباب وبيخليهم يسرقوا».

وكشف: «فيه ستات كتير بتشتكي من تعاطي ولادهم للشابو ودول شباب في سن صغير مكملوش 20 سنة، وبردو بيشتكوا من أزواجهم من موضوع الشابو ده واللي منتشر في سوهاج بقاله سنين وأخطر من أي نوع مخدر، وبيخلي الشخص يقتل ويسرق ووهو مش حاسس».

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من مأمور قسم شرطة العسيرات بقيام شاب قتل أسرته، وانتقل إلى مكان الواقعة، ضباط مباحث المركز، وقيادات مديرية الأمن، حيث تبين من المعاينة والفحص قيام «جورج»، 27 عاما، عامل، بقتل كل من والده البالغ من العمر 70 عاما، ووالدته المدعو «آمال. ن»، 65 عاما، والطفلة إنجي، 5 سنوات، والطفل مينا، 6 شهور، نجلي شقيقته.