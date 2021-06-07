«ربي ارحم عجزها».. إيمي سمير غانم تدعو لوالدتها بالشفاء العاجل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ناشدت الفنانة إيمي سمير غانم، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بالدعاء بالشفاء لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، في ظل مواجهة الأخيرة للمرض وسوء حالتها الصحية.

دعاء إيمي سمير غانم لوالدتها

ودوّنت «إيمي» عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، قائلة: «اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد، أخرج دلال عبد العزيز من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».

واستطردت: «ربِ إرحم عجزها وقلة حيلتها، أنت العالم سبحانك، بسرها وجهلها، المالك لنفعها وضرها، القادر على تفريج كربها، وشفاءها وتيسير عسرها».

وفاء عامر تطالب الجمهور بقراءة سورة الفلق من أجل دلال عبد العزيز

ومنذ أيام، طالبت الفنانة وفاء عامر متابعيها بالدعاء لدلال عبد العزيز، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

تعليق وفاء عامر

ونشرت «وفاء»، صورة للفنانة دلال عبد العزيز، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، ودوّنت عليها قائلة: «يارب اشفيها، وعافيها، وقويها، ورجعها لينا بالسلامة»، مطالبة الجمهور بقراءة سورة الفلق، في تعليقها: «سورة الفلق جزاكم الله خير».

رحيل سمير غانم الشهر الماضي

ولا يزال الثنائي سمير غانم ودلال عبد العزيز، يتصدران حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب رحيل النجم الكبير عن عالمنا خلال الشهر الماضي، فيما لا تزال تواجه الفنانة مرضها.

يذكر أن قصة حب الفنان الراحل سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، استمرت سنوات طويلة، حتى كتب الموت سطورها الأخيرة، حيث غادر النجم الكبير دون وداع، وحبيبته طريحة الفراش تحاول التغلب على مرضها.