تحذيرات منها.. ما السر وراء تزايد حالات الإصابة بنزلات البرد في الصيف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

ترتبط نزلات البرد عادة بالشتاء والطقس البارد، لكن معظم الناس ربما تجنبوا نزلات البرد في الشتاء الماضي، فتمكن البقاء في المنزل لفترات طويلة من الزمن وارتداء أغطية الوجه عند الخروج في الأماكن العامة من إبعاد نزلات البرد، ولكن مع تخفيف القيود، قد نصاب جميعًا بنزلات البرد، وفقًا لما ذكره موقع Express

تُظهر بيانات من هيئة الصحة العامة في إنجلترا، أن نزلات البرد قد ارتفعت بشكل ملحوظ منذ بداية العام، مع عودة الأشخاص لتخفيف قيود الكورونا، والعودة إلى المدرسة والعمل والتواصل الاجتماعي، بعد أن أدى غسل اليدين المستمر والاتصال الاجتماعي المحدود إلى عام من انخفاض الحالات، لكن لا يمكننا توقع زيادة أكبر مع انتهاء جائحة COVID-19.

-هل عادت نزلات البرد؟

إن نزلات البرد في ارتفاع، حيث تعود المملكة المتحدة إلى شيء أقرب إلى الحياة الطبيعية، وبحسب كريستوفر أهليروب- المدير التجاري لشركة Enzymatic ، الشركات المصنعة لـ ColdZyme إحدى علاجات نزلات البرد: "من المفارقات، أن نزلات البرد لم تعد شائعة، مع عودة خطط الحياة الطبيعية الكاملة اعتبارًا من 21 يونيو في المملكة المتحدة، وعدم ارتداء الأقنعة والقيود، فمن المحتمل أن نرى فيروسات مثل نزلات البرد، وفيروس RSV ، وفيروس نوروفيروس، وفيروس غدي يستعيد نشاطه لأن مقاومتنا ستكون أقل بكثير، بسبب قلة التعرض"، متوقعًا أن يكون موسم البرد والإنفلونزا أسوأ من العام الماضي.

وتُظهر بيانات هيئة الصحة العامة في إنجلترا، أن نسبة الاختبارات التي عادت إيجابية لفيروس Rhinovirus - "الفيروس الأنفي" السبب الرئيسي لنزلات البرد - ارتفعت بشكل كبير منذ بداية هذا العام.

بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 14 عامًا، كان ما يقرب من 30 في المائة من الاختبارات إيجابية في بداية أبريل مقارنة مع لا شيء في أواخر يناير وأوائل فبراير،

وشهدت أجزاء أخرى من العالم، مثل أستراليا، ارتفاعًا في نزلات البرد عندما تم رفع القيود وبدء التنشئة الاجتماعية الصيفية بالحدوث.

-هل يمكن أن تصاب بنزلة برد في الصيف؟

يمكن أن تصاب بنزلة برد بالتأكيد في الصيف، وهذا العام أكثر احتمالية من أي وقت مضى، فيقول

قال أهليروب: "يعتقد الناس أن نزلات البرد مرتبطة بالشتاء، لكنها شيء يمكن أن يشتعل على مدار السنة، وخاصة هذا العام.. لا ينبغي أن نغفل عن فرص الإصابة بنزلات البرد الصيفية مع انخفاض المناعة الأخيرة ضدها والتعرض للجراثيم".

وتابع: "سيكون الفرق بين الشتاء الماضي والشتاء هذا أيضًا شيئًا يجب مراقبته مع عودة ظهور الفيروسات اليومية، وعادةً ما يكون أكثر في أشهر الشتاء.. في فترة ما قبل الجائحة، كان معظمنا يذهب إلى العمل كالمعتاد مع نزلات البرد، ولكن يبدو أن نزلات البرد هذا العام أكثر تهديدًا".

واستطرد: "إذا علمنا الوباء أي شيء، فمن الأهمية بمكان أن تغسل يديك، وتحمي نفسك والآخرين بمعقم اليدين، وارتداء قناع إذا تعرضت للجراثيم المحتملة".