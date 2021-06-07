كورونا اليوم: طرق بسيطة تقلل من الآثار الجانبية للقاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سيد متولي:

يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

طرق بسيطة تقلل من الآثار الجانبية للقاح

الخليج 365 يستعرض بعض الطرق البسيطة التي يمكن أن تقلل من الآثار الجانبية بعد التطعيم ضد فيروس كورونا، وفقا لموقع timesofindia.

استمع إلى الموسيقى المفضلة لديك، اشرب شاي الأعشاب المهدئ، تناول المكسرات والبذور المليئة بالطاقة، خذ قسطًا من الراحة، تناول الكثير من الأطعمة المغذية، حافظ على رطوبتك، تناول المسكنات إذا لزم الأمر.

نظافة الفم السيئة تزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19 الشديد

يجب أن يعرف الناس أهمية نظافة الفم أثناء جائحة كورونا، نظرًا لأن الفم هو أحد مدخلات مسببات الأمراض، بما في ذلك فيروس كورونا، فإن حالة أسنانك ولثتك يمكن أن تؤثر على قابليتك للإصابة بالأمراض الفيروسية، وفقا لموقع onlymyhealth.

يمكن أن يؤدي عدم الاهتمام بعادات نظافة الأسنان الخاصة بك إلى زيادة خطر تطور الأغشية الحيوية في الحلق والفم، هذا يمكن أن يؤدي إلى العديد من التهابات الفم ويسبب العديد من المضاعفات الصحية، نظرًا لأن كوفيد-19 يهاجم بشكل أساسي الجهاز الرئوي، فإن نمو البكتيريا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم العدوى، إذا نسيت استخدام الخيط وتنظيف أسنانك بانتظام، فقد يؤدي ذلك إلى إضعاف مناعة جسمك ضد فيروس كورونا، كما يمكن أن تؤدي بكتيريا الأسنان إلى تفاقم المشاكل الصحية.

الإصابة بكورونا قد تؤدي إلى أمراض المناعة الذاتية على المدى الطويل

بحث علماء بجامعة برمنجهام في المملكة المتحدة، في تواتر ونوع الأجسام المضادة الذاتية لدى المرضى الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كوفيد، ويقول العلماء إن عدوى فيروس كورونا قد تؤدي إلى عملية مناعة ذاتية حيث يتم توجيه الجهاز المناعي بشكل خاطئ لمهاجمة نفسه، قد يكون هذا وراء أي أعراض غير متوقعة شعرت بها لفترة أطول بعد زوال العدوى.

وقال البروفيسور أليكس ريختر: "إن الأجسام المضادة التي حددناها تشبه تلك التي تسبب عددًا من أمراض الجلد والعضلات والقلب والمناعية الذاتية، لا نعرف حتى الآن ما إذا كانت هذه الأجسام المضادة الذاتية تسبب بالتأكيد أعراضًا لدى المرضى وما إذا كانت هذه ظاهرة شائعة بعد الكثير من العدوى أو بعد التعافي من كورونا فقط."