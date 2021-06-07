زيت القرطم مكون سحري للعروس لمحاربة البثور

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 يونيو 2021 06:31 مساءً - عند الحديث عن البثور وحب الشباب، أول ما يتبادر الى الذهن مكونات مثل حمض الساليسيليك والريتينول والبنزويل بيروكسايد، وهي لا شك مواد فعالة جداً في القضاء على هذه المشكلة. لكن هناك مكون طبيعي آخر متعدد الاستخدامات يستحق أن تدمجه العروس في روتين العناية بالبشرة قبل موعد الزفاف بهدف مكافحة البثور وحب الشباب، وهو زيت القرطم، أو زيت العصفر، فتعرفي الى المزيد عنه في هذا المقال.

ما هو زيت القرطم



يُستخرج زيت القرطم من بذور دوار الشمس، وله تاريج طويل في مجال العناية بالبشرة، لا سيما لمكافحة البثور وحب الشباب، وهو لا رائحة له ولا طعم. علماً أنه يتستخدم في تحضير إعداد جميع الوجبات الغذائية.

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فوائد زيت القرطم للبشرة

فوائد زيت القرطم للبشرة كثيرة



زيت القرطم هو أحد الزيوت القليلة جداً التى تحتوي على تركيبة الأحماض الدهنية المفيدة للبشرة، وعلى مستوى أعلى من مضادات الأكسدة، ويتميز بخصائصه المضادة للميكروبات، مما يجعله فعالاً جداً في مكافحة البثور وحب الشباب. أما أبرز فوائده للبشرة فهي كالتالي:



مضاد للأكسدة

زيت القرطم لمكافحة التجاعيد



يحتوي زيت القرطم على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة، مثل الفيتامين E ومركبات الفلافونويد، والتي تساعد في منع الضرر الناجم من أشعة الشمس الضارة. كما أنه فعال في تثبيط الشيخوخة الضوئية الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية من خلال تقليل آثار الأنزيم الذي يكسر الكولاجين.

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مضاد طبيعي للميكروبات

زيت القرطم لمحاربة حب الشباب والبثور



يعمل زيت القرطم كمضاد طبيعي للميكروبات والفطريات، وهي ميزة كبيرة عندما يتعلق الأمر في معالجة البثور وحب الشباب. كما أنه مفيد جداً في التئام الجروح والإصابات الجلدية.

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مرطب للبشرة

زيت القرطم لترطيب البشرة



يشتمل زيت القرطم على أحماض الأوميغا 3 و6 و9، إضافة الى حمض اللينوليك وحمض الأوليك، وهذه العناصر كلها تجعله فعالاً جداً في ترطيب البشرة وتهدئتها وتقليل الاحمرار ومعالجة الرؤوس السوداء والبيضاء وحب الشباب، ومنحها ملمساً ناعماً كالحرير.

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كيفية استخدام زيت القرطم لمعالجة حب الشباب

قطرتان من زيت القرطم تكفيان لمعالجة البثور



عليك استخدام زيت القرطم ذي الجودة العالية، بحيث تختارين زيت القرطم المعالج على الطريقة الباردة. كما أنه بإمكانك استخدام زيت القرطم العضوي. ضعي قطرتين من زيت القرطم مباشرة على البشرة، من ثم طبقي باقي منتجات العناية بالبشرة خاصتك. واحرصي على تخزينه في زجاجة داكنة غير شفافة لدرء التلف الناتج عن الضوء.

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