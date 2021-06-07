كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 يونيو 2021 06:31 مساءً - لطالما اشتهر استخدام المكونات الطبيعية في مستحضرات التجميل الخاصّة في العناية بالبشرة؛ بات من السهل تخصيص روتين العناية ببشرتك الخاص بك، وتحضير خلطات طبيعية من الخميرة وماء الورد للوجه وتمتّعي ببشرة نضرة تشعّ إشراقاً.

فوائد الخميرة وماء الورد للوجه

فوائد الخميرة وماء الورد للوجه ستبهرك معرفتها

اكتشفي الخليج 365، فوائد الخميرة وماء الورد للوجه، التي ستجعلك تدرجينها في خلطات طبيعية كروتين للعناية ببشرتك.

خلطة الخميرة وماء الورد لتبييض البشرة

الخميرة وماء الورد لتفتيح لون البشرة

تُفيد هذه الخلطة في إزالة الخلايا الميّتة، ممّا ينعكس على صفاء وصحة البشرة، كما تعمل على تفيتح وتوحيد لون البشرة، والقضاء على البثور والبقع الداكنة.

المكوّنات:

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام:

نخلط الحليب، والخميرة، وماء الورد في طبق صغير. نضع الخليط على البشرة، ونتركه ثلاثين دقيقة تقريباً قبل أن نغسله بالماء الفاتر، ونكرّر عمل ذلك مرّة أسبوعيّاً لنحصل على بشرة نقيّة وبيضاء.

تابعي المزيد: خلطات طبيعية للتخلص من البقع الداكنة



خلطة الخميرة وماء الورد لتفتيح المناطق الداكنة في البشرة

تُفيد هذه الخلطة في التخلص من التصبغات اللونية في مناطق مختلفة من الجسم

تتميّز الخميرة بنتائج فعّالة وسريعة بالمقارنة مع غيرها من المكونات، فهي تزيد من نضارة البشرة وحيويتّها، وتعمل على ترطيبها والتقليل من جفافها، إلى جانب أنّها تُغذيها وتمدها بالعناصر الغذائيّة اللازمة كالفيتامنيات التي تُعزّز إنتاج الكولاجين.

المكوّنات:

ملعقة كبيرة من دقيق الحمص.

ملعقتان كبيرتان من الحليب.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام:

مزج المكوّنات بشكل جيد، ثمّ وضع الخليط على البشرة، وتركه لمدّة 20 دقيقة، ثمّ غسل البشرة باستعمال الماء بشكل جيداً.

تابعي المزيد: خلطات طبيعية بماء الورد لبشرة كالأطفال



خلطة الخميرة وماء الورد والزبادي لتغذية البشرة ونفخ الخدود

تُساعد هذه الخلطة في نفخ الخدود

تُفيد هذه الخلطة في تنظيف وتقشير البشرة وإزالة الجلد الميت بفعل وجود الخميرة. كما تُغذّي وتعمل على ترطيب البشرة وتبريدها وخصوصاً في أيام الصيف الحارة. ويُساعد الزبادي والخميرة على نفخ الخدود وتورّدها فهو البديل الطبيعيّ لحقن البوتكس.



المكوّنات:

ملعقتان من الخميرة.

ثلاث ملاعق من اللبن الزبادي.

ملعقة كبيرة ماء الورد.

طريقة التحضير والإستخدام

نغسل البشرة جيداً ونتركها لتجفّ. نخلط الزبادي مع الخميرة وماء الورد نتركها لدقائق حتى تبدأ الخميرة بأخذ مفعولها مع الزباديّ. نطبق الوصفة على البشرة لمدّة خمس عشرة دقيقة. نغسل البشرة جيّداً بالماء العاديّ، ثم بالماء المثلج لإغلاق المسامات. تطبّق هذه الوصفة مرّتين في الأسبوع .



الخميرة وماء الورد في سطور

خصائص الخميرة وماء الورد

الخميرة: تُعد الخميرة نوع من الفطريات، ولها عدة أنواع منها الخميرة التي يصنع منها الخبز، وتُعد العامل الرئيسي في التخمير.وللخميرة فوائد عدة تعود على الجسم والبشرة فينصح بها خبراء التجميل والتغذية بكثرة، فهي تساعد على الحفاظ على الصحّة وجمال البشرة.



ماء الورد: يُعتقد أنّ تاريخ استخدام ماء الورد يعود إلى الزمن الذي سبق تأسيس الإمبراطورية الرومانية، حيث يُعتقد أنه كان جزءاً من روتين الجمال الخاص بالملكة كليوبترا. يتم استخلاص ماء الورد عادةً من خلال تقطير بتلات الورد بالبخار، ويمتاز برائحة ذكية، ويتم استخدامه كبديل طبيعي للعطور الغنية بالمواد الكيميائية، كما يدخل في تحضير منتجات التجميل والمنتجات الغذائية، ويمتاز كذلك بالعديد من الفوائد الصحية للبشرة والجسم بشكلٍ عام.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

تابعي المزيد: برنامج سكر بنات: خلطات لتبييض وتعطير منطقة تحت الإبطين