معجبات أحمد فهمي يساعدونه في اختيار الـ«نيولوك»: خليك بالدقن حلوة عليك «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شارك الفنان أحمد فهمي، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، صورة جديدة له من أحدث ظهور، والذي بدى خلالها بذقن طويلة.

طلب الفنان أحمد فهمي من متابعيه، مساعدته في اختيار «النيولوك» الجديد الخاص به؛ إذ قال عبر حسابه: «دقني طولت، بدقن ولا من غير دقن، وخدوا بالكوا اللي هتقولوا عليه هعمله».

تعليقات الفتيات على صورة أحمد فهمي

لقيت الصور التي شاركها الفنان استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها؛ إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات، التي كان من بينها الفتيات، وكان من أبرزها: «خليك بالدقن حلوة عليك، بالدقن جميلة أوي، مفيش في جمالك كدا كدا، أنت حلو في كل حاجة، بدقن من غير دقن أنت قمرر ولاڤ يوم سوو ماتش بقا، كده قمر وكده قمريين، وعلى رأي يسرا ياختي كده ينفع وكده ينفع، أنت حلو يا ميدو، هي أميرة مراتك رأيها إيه بقى هي الأساس، قمر قمر، كراش حياتي».

وكان أثار الفنان أحمد فهمي التساؤلات خلال الأسابيع الماضية حول عودته لزوجته أميرة فراج، بعدما ألغى كلا منهما متابعة الآخر على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام »، وشارك متابعيه احتفاله مع عائلته بثالث أيام عيد الفطر المبارك.

ونشر الفنان أحمد فهمي، صورة له معهم، عبر حسابه على «انستجرام»، وعلق: «العائلة».

وكانت ترددت أيضا أقاويل حول عدم احتفال أميرة فراج بعيد ميلاد زوجها الأخير، وتجاهلها الأمر رغم تلقيه رسائل تهنئة كثيرة من داخل وخارج الوسط الفني بهذه المناسبة .

أحمد فهمي يتغزل في زوجته: شكرًا على دعمك

وفي وقت سابق، تغزل الفنان أحمد فهمي، في زوجته أميرة، قائلًا: «شكرا على دعمك ومساندتك لي وتحملك معي دائما الأوقات الصعبة».