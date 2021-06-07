الامارات | "سيكيورتي" مستشفى يجري عملية جراحية لسيدة باكستانية !

شكرا لقرائتكم خبر عن "سيكيورتي" مستشفى يجري عملية جراحية لسيدة باكستانية ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 07 يونيو 2021

قضت امرأة بعدما تظاهر حارس أمن، "سيكيورتي" في مستشفى باكستاني بأنه طبيب وأجرى لها عملية جراحية، كما قالت الشرطة.

وتوفيت شاميما بيغوم البالغة من العمر 80 عاما، بعد أسبوعين من محاولة محمد وحيد بات معالجة إصابة في ظهرها في مستشفى عام بمدينة لاهور (شرق).

وأوضح مسؤول إداري في مستشفى مايو في لاهور طلب عدم نشر اسمه "لا يمكننا متابعة ما يفعله كل طبيب وما يفعله الجميع في كل الأوقات. إنه مستشفى كبير".

وأشار إلى أنه لم يتضح نوع العملية الجراحية التي أجراها منتحل شخصية الطبيب في غرفة العمليات. ودفعت عائلة بيغوم أموالا مقابل العملية، وزيارتين منزليتين إضافيتين لتضميد جرحها.

لكن عندما تفاقم النزف والألم، أعادتها عائلتها إلى المستشفى حيث اكتشفوا ما حدث. وتم الاحتفاظ بجثتها لتشريحها والتأكد مما إذا كانت وفاتها نتيجة مضاعفات جراحة فاشلة.

وقال الناطق باسم شرطة لاهور علي صفدار لوكالة فرانس برس "وجهّت اتهامات للحارس الامني وهو محتجز لدى الشرطة".

وأضاف "كان بات يتظاهر بأنه طبيب وقام بزيارات منزلية لمرضى آخرين في الماضي أيضا". وأشار موظفو مستشفى مايو إلى أن بات طرد قبل عامين لمحاولته الحصول على أموال من مرضى.

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