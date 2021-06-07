الامارات | إقامة ولقاح ورحلات..روسيا تحدد تكلفة سياحة التطعيم ضد "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة ولقاح ورحلات..روسيا تحدد تكلفة سياحة التطعيم ضد "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رئيس الاتحاد الروسي للسياحة، أندري إجناتيف، اليوم أن تكلفة سياحة الأجانب لغرض التطعيم ضد فيروس كورونا في روسيا ستبدأ من 700 دولار للفرد، تشمل الإقامة والاستشارات الطبية.

ونقل موقع قناة "آر تي عربية" الروسية عنه القول إن "المشرفين على تنظيم الرحلات يعملون على توفير خيارين لسياحة التطعيم"، موضحا أن الخيار الأول هو رحلة مدتها 21 يوما، ستتضمن بالإضافة إلى اللقاح، برنامجا متنوعا ثقافيا ورحلات تشمل مناطق مختلفة في روسيا، وستتراوح كلفة هذا الخيار بين 1500 و2500 دولار.

أما الخيار الثاني فيتضمن رحلتين مدة كل منهما ثلاثة أيام، وتشمل التكلفة الإقامة والتنقلات والاستشارات الطبية والتطعيم، وتبدأ من 700 دولار، دون احتساب ثمن تذكرة السفر.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن خلال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أنه أصدر تعليمات إلى الحكومة للعمل على مسألة تنظيم التطعيم ضد فيروس كورونا في روسيا للأجانب.



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