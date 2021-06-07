كيف تزيد نظافة الفم السيئة من خطر الإصابة بمرض كوفيد-19 الشديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

غالبًا ما يتم التعامل مع صحة الأسنان كجزء منفصل من الرفاهية الجسدية للفرد، لكن لا ينبغي أن يكون هذا هو الحال، لأنه وفقًا لبعض الدراسات، فقد تبين أن حالة صحة فمك يمكن أن يكون لها تأثير كبير على بقية جسمك.

يجب أن يعرف الناس أهمية نظافة الفم أثناء جائحة كورونا، نظرًا لأن الفم هو أحد مدخلات مسببات الأمراض، بما في ذلك فيروس كورونا، فإن حالة أسنانك ولثتك يمكن أن تؤثر على قابليتك للإصابة بالأمراض الفيروسية، وفقا لموقع onlymyhealth.

بالإضافة إلى ذلك، تم ربط الحالات الشديدة من كورونا بسوء صحة الأسنان، تعتبر رعاية صحة الفم أثناء الجائحة أكثر أهمية من أي وقت مضى، ويشمل ذلك زيارة طبيب الأسنان بانتظام.

ومع ذلك، فإن عمليات الإغلاق المستمرة، والعزلة الاجتماعية، والاضطراب المالي، والضغط النفسي الذي يصاحب ذلك جعل الكثيرين غير مبالين بالرعاية الذاتية (بما في ذلك نظافة الفم)، علاوة على ذلك، فإن حالات الاكتئاب والقلق، التي يمكن أن تؤدي إلى الإهمال في الحفاظ على رعاية صحة الأسنان ، قد تسببت أيضًا في خسائر فادحة في أعقاب الوباء.

وتحدث الدكتور فانيشري باثاك، طبيب أسنان، عن سوء نظافة الفم التي تزيد من خطر الإصابة بفيروس كوفيد-19 الشديد، وقدم بعض النصائح المفيدة للحفاظ على صحة الأسنان.

دور رعاية صحة الأسنان

بالإضافة إلى كونه يضر بالرعاية الشخصية، فإن الإغلاق المؤقت لبعض المؤسسات، والبروتوكولات الصحية المفروضة، والقلق من دخول الأماكن العامة يمكن أن يمنع الناس من السعي للحصول على رعاية أسنان متخصصة.

وفقًا لدراسة نُشرت في المجلة البريطانية لطب الأسنان، بمجرد دخول البكتيريا الفموية في مجرى الدم، يمكن أن تؤدي إلى تفاقم آثار مرض السكري وانسداد الشرايين وارتفاع ضغط الدم ومضاعفات القلب والأوعية الدموية وحتى احتمال الإصابة بالسكتة الدماغية.

كيف تزيد نظافة الفم السيئة من خطر الإصابة بمرض كورونا الشديد؟

يمكن أن يؤدي عدم الاهتمام بعادات نظافة الأسنان الخاصة بك إلى زيادة خطر تطور الأغشية الحيوية في الحلق والفم، هذا يمكن أن يؤدي إلى العديد من التهابات الفم ويسبب العديد من المضاعفات الصحية.

نظرًا لأن كوفيد-19 يهاجم بشكل أساسي الجهاز الرئوي، فإن نمو البكتيريا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم العدوى، إذا نسيت استخدام الخيط وتنظيف أسنانك بانتظام، فقد يؤدي ذلك إلى إضعاف مناعة جسمك ضد فيروس كورونا، كما يمكن أن تؤدي بكتيريا الأسنان إلى تفاقم المشاكل الصحية.

نصائح للحفاظ على نظافة الفم

أثناء جائحة كوفيد، يجب عليك دائمًا الحرص على العناية بصحة أسنانك وفمك، ستوفر ممارسة العادات الصحية لك المزيد من الحماية.

حتى إذا كان لديك حماية خارجية من قناع الوجه، فبدون مناعة جسمك الطبيعية، ستواجه وقتًا أكثر صعوبة في مكافحة جميع أنواع العدوى المحتملة، وفقًا للدكتور فانيشري، إليك بعض النصائح المفيدة لصحة الأسنان:

- اغسل أسنانك على الأقل مرتين يوميًا، مرة في الصباح ومرة قبل الذهاب إلى الفراش ليلًا.

- اشطف أسنانك بغسول الفم الكلورهيكسيدين مرتين يوميًا بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة أو الخيط.

- قم بتغيير فرشاة أسنانك كل شهرين.

- قم بتغيير فرشاة أسنانك إذا كنت مصابًا بـ كورونا.

- حاول زيارة طبيب الأسنان كل 6 أشهر.

يمكن أن تساعد هذه النصائح الفرد في الحفاظ على صحة أسنانه بشكل جيد، تحظى صحة الفم بأهمية كبيرة خاصة عندما نتحدث عن جائحة فيروس كورونا الحالي، ومن الحكمة دائمًا التحدث إلى الطبيب إذا لاحظت أي أعراض لهذه العدوى أو كنت ترغب في أخذ بعض النصائح المتعلقة بالنظافة الشخصية، يمكن أن يساعد اتباع عادات نمط حياة صحية وإعطاء الأولوية للنظافة الشخصية في حماية نفسك من شدة هذا المرض.