اشرب شاي واسمع موسيقى.. 9 طرق بسيطة تقلل من الآثار الجانبية لتطعيم كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعاني العديد عادة من أعراض معينة مثل الحمى والضعف وآلام الجسم والألم في مكان الحقن بعد التطعيم ضد فيروس كورونا.

الخليج 365 يستعرض بعض الطرق البسيطة التي يمكن أن تقلل من الآثار الجانبية بعد التطعيم ضد فيروس كورونا، وفقا لموقع timesofindia.

استمع إلى الموسيقى المفضلة لديك

تعمل الموسيقى علاجيًا على تقليل هرمونات التوتر، كما يمكن أن تعمل كمكافح ممتاز للإرهاق.

اشرب شاي الأعشاب المهدئ

شاي الأعشاب مع الزنجبيل هو الأفضل لتخفيف هذه الأعراض بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات والمسكنات.

تناول المكسرات والبذور المليئة بالطاقة

تأكد من تناول حفنة من المكسرات والبذور التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة لمكافحة الآثار الجانبية، حيث توفر العناصر الغذائية الأخرى الطاقة وإنتاج الخلايا.

تمدد واسترخ

تسمح التمرينات للدم الغني بالأكسجين بالانتقال عبر الجسم إلى القلب والدماغ والعضلات، كما يمكن أن تساعد تمارين الإطالة السهلة في علاج وجع الذراع.

خذ قسطًا من الراحة

الحصول على قسط كافٍ من النوم قبل الجرعة وبعدها، جنبًا إلى جنب مع بعض التأمل، سوف يدعم مناعتك ويساعدك على إدارة مستويات التوتر لديك، والطبيعة الخالية من الإجهاد ستساعد اللقاح على بناء الأجسام المضادة بشكل أسرع.

تناول الكثير من الأطعمة المغذية

احصل على ما يكفي من البروتينات والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى بنظام غذائي غني، ستساعدك عادات الأكل الصحية على التغلب على ضعف الجسم وتساعد في التعافي النشط.

حافظ على رطوبتك

يمكن أن يساعد شرب الكثير من الماء على طرد السموم من الجسم، أضف ماء جوز الهند والعصائر والمياه المنقوعة إلى نظامك الغذائي أو روتينك للحفاظ على لياقتك وصحتك.

تناول المسكنات إذا لزم الأمر

يختفي الألم من تلقاء نفسه بعد فترة، ولكن إذا أزعجك بشدة، يمكنك إدارته من خلال الأدوية، لا تعالج نفسك بنفسك.

استخدم أكياس الثلج لتخفيف التورم

لتقليل الألم في موقع الحقن، ضع كيس ثلج أو منشفة مبللة على المكان، حرك ذراعك أو مارس الرياضة قليلاً لتنظيم تدفق الدم وتقليل الالتهاب.