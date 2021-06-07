الامارات | مؤسس"أمازون" ينضم إلى أول رحلة سياحية للفضاء

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسس"أمازون" ينضم إلى أول رحلة سياحية للفضاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 07 يونيو 2021

سيكون مؤسس مجموعة "أمازون"العملاقة للتجارة عبر الإنترنت وشركة "بلو أوريجين" الفضائية جيف بيزوس ضمن أول رحلة سياحية إلى الفضاء، مع شقيقه مارك وشخص ثالث هو الفائز بتذكرة عرضت للبيع في مزاد.

وكتب الملياردير على حسابه في شبكة "إنستغرام" منشوراً أرفقه بمقطع فيديو ذي إخراج مدروس جاء فيه "منذ كنت في الخامسة، أحلم بالسفر إلى الفضاء. في 20 يوليو، سأقوم بهذه الرحلة مع شقيقي. إنها أكبر مغامرة مع أفضل صديق لي".

وفي مقطع الفيديو الذي يتعانق فيه الشقيقان، قال مارك "لم أكن أتوقع حتى أن يقول إنه سيكون في الرحلة الأولى". وسترسل شركة "بلو أوريجين" للسياحة الفضائية للمرة الأولى بعثة بشرية في صاروخ في 20 يوليو في رحلة تستمر بضع دقائق. وبيع أحد مقاعد الرحلة في مزاد علني مفتوح لعامة الناس.

ويوم الإقلاع، سينطلق الصاروخ عمودياً، وتنفصل عنه الكبسولة على علو نحو 75 كيلومتراً، وتواصل صعودها حتى ارتفاع يتجاوز المئة كيلومتر. وسيتمكن الركاب من أن يطفوا في ظل انعدام الجاذبية لبضع دقائق ومراقبة انحناء الفضاء.

وفي غضون ذلك، يعود الصاروخ نزولاً ويهبط عمودياً أيضاً على مدرج. وثم تبدأ الكبسولة عملية سقوط حر للعودة إلى الأرض، وسيتم إبطاء سرعتها بثلاث مظلات كبيرة وصواريخ كابحة قبل أن تهبط في صحراء في غرب تكساس.

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