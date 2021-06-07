مصطفى قمر يهنئ زوجته بعيد ميلادها: معكِ أحب كل شيء «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفل الفنان مصطفى قمر، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، بعيد ميلاد زوجته غادة عيسى، على طريقته الخاصة، من خلال مشاركة عددا من الصور الفوتوغرافية التي تجمعه بها وابنتهما جودي.

وتغزل الفنان مصطفى قمر، بعبارات رومانسية في زوجته محتفلًا بعيد ميلادها، قائلًا: «عيد ميلاد سعيد يا زوجتي الجميلة معك أحب كل شيء أنت تجعلين كل شيء جميلا أنت هدية ربي الحمد لله».

تعليقات الرواد على صور مصطفى قمر وزوجته

لقيت الصور التي شاركها الفنان مصطفى قمر، استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، وحصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات، وكان من بينها: «كل سنة وهي طيبة يا حبيبي وربنا يخليكم لبعض طول العمر، ربنا يحفظكم يارب ويسعدكم ويحميكم من عيون الناس، كل سنة وانتي طيبة والعمر كله ليكي في صحة وسعادة وهنا يارب، أغلى وأعز أخوات في الدنيا، عيلة قمر أوي أوي، ربنا يحفظكوا لبعض».

مسلسل فارس بلا جواز

وشارك الفنان مصطفى قمر، في الدراما الرمضانية لعام 2021، بمسلسل «فارس بلا جواز»، مع عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم ابنه الممثل الشاب تيام مصطفى قمر.

مسلسل «فارس بلا جواز»، من إنتاج شركة تياترو للمنتجة رانيا الجيد وشركة one للمنتج عصام كفافي، ويشارك في بطولته مصطفى قمر، طارق عبدالعزيز، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، محمد ثروت، سليمان عيد، أوس أوس وطارق الإبياري، من تأليف فداء الشندويلي وإخراج معتز حسام.

يذكر أن الفنان مصطفى قمر، متزوج من غادة عيسى، ولديه ابنتهما جودي، التي شاركت في مسلسل «فارس بلا جواز».