سخرية من غزل ورومانسية علي غزلان في خطيبته: اتعلم من خطيب منة عرفة «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شارك الطبيب واليوتيوبر علي غزلان، صورة تجمعه بخطيبته فرح شعبان، ملكة جمال مصر 2017، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، في أثناء تواجدهم بإحدى حفلات الزفاف، الذي تغزل بها بعدد من الكلمات، وظهرا بها وهو يحتضنها.

ووجه اليوتيوبر علي غزلان، رسالة غزل لخطيبته فرح شعبان، ملكة جمال مصر، قائلًا: «شاء القدر أن يجمعني بكِ فكنتي أجمل أقداري».

تعليقات الرواد على صورة علي غزلان وخطيبته: اتعلم من خطيب منة عرفة

لقيت الصورة التي شاركها اليوتيوبر والطبيب علي غزلان، استسحان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، وحصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب، ومئات التعليقات وكان من أبرزها: «حلوين أوي، ربنا يخليكوا لبعض، ربنا يحفظكوا، قمرات، بس غزل خطيب منه عرفة أحلى، اتعلم الرومانسية من خطيب منة عرفة، شايفين الحب عامل المنشن بتاع خطيبتو علي نفسو عشان محدش يلمسها بالغلط، عاملة مكان قلبه بيقلد ممثل تركي بيعمل لمراته المنشن على مكان قلبه».

هجوم على علي غزلان وخطيبته بسبب فيديو

وتعرض الثنائي في وقت سابق لهجوم من قبل الرواد، بسبب ظهورهما في مقطع فيديو، عبر حسابه الشخصي على موقع «تيك توك»، و«انستجرام» من بيت خطيبته فرح شعبان، عقب عودتهما من دبي، وجاء المقطع كمشهد تمثيلي صغير على أغنية للفنان عمرو دياب، ثم مشهد الجنازة الشهير بفيلم «اللمبي»، وأرفق «غزلان» على المقطع تعليقا، قائلًا: «لما تقعد عند خطيبتك 10 ساعات وتفكر تمشي».

علي غزلان يتحول لميك أب أرتيست: بعرف أظبط الآيلاينر

وكان ظهر اليوتيوبر الشهير وهو يضع أساس المكياج في البداية «فاونديشن» ثم الكونسيلر، والكونتور، ليبدأ فيما بعد بوضع مكياج العيون، معلقًا: «بعرف أظبط الآيلاينر أكتر من البنات»، قبل أن ينتهي بوضع أحمر الشفاه لها.