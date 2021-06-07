الطفل محمد الفخراني.. أثار الجدل بفقدان وزنه: «شكلك اتغير»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ الأمس وانتشرت صور الطفل محمد الفخراني، الذي فاجأ متابعيه، بفقدانه الكثير من وزنه ليحدث حالة من الجدل، خاصة أنه ارتبط لدى الجمهور بوزنه الزائد، ويحمل تشابه في الملامح بينه والفنان الكبير يحيي الفخراني، لذلك أحدثت صوره الجديدة حالة من الضجة والاستغراب.

ونشر الطفل محمد الفخراني، صوره عبر حسابه على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وتفاعل معه المتابعين، وكان من ضمنهم المطربة ساندي علي، التي علقت له مداعبة: «فخورة بيك على أد ما كنت بلعب في خدودك وأنت مقلبظ لكن مبسوطة منك أوي أنك خسيت».

وحازت صور الطفل محمد الفخراني على إعجاب الكثير من متابعيه، الذين أبدوا إعجابهم بفقدان الوزن وتغيير شكله، وفي التقرير التالي يرصد «هن» أبرز المعلومات عن الطفل محمد الفخراني:

- عمره 15 عامًا.

- فاجئ متابعيه بنشر أول صورة له بعد فقدانه 20 كيلو، عبر حسابه على تطبيق «انستجرام»، وكان ذلك في 20 مايو الماضي.

- تفاعل معه متابعيه في التعليقات في محاولة لمعرفة السر وراء ذلك، ورد على متابعيه بـ«عملت دايت»، وفي ردود أخرى اتخذت طابع السخرية «سحر».

- محمد الفخراني عرفه الجمهور حين شارك بمشهد في مسلسل «الزوجة الرابعة»، مع الفنان مصطفى شعبان وعلا غانم، ثم شارك في فيلم «بابا» مع الفنان أحمد السقا.

- برز أكثر حين شارك مع الفنان عادل إمام في مسلسل «صاحب السعادة»، بجانب عدة أعمال مختلفة منها «بحر» و«الشارع اللي ورانا» و«ريح المدام» و«الرجل العناب».

- كانت آخر أعمال الطفل محمد الفخراني مشاركته في مسلسل «ابن أصول» مع الفنان حمادة هلال، وجسد خلال الأحداث شخصية «يوسف» الأخ الأصغر لبطل العمل، وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.