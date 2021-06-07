ذبح فتاة التيك توك الفلبينية يثير خوف الرواد: مجهولون قطعوا رأسها على الهواء

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جريمة شاهدها أكثر من نصف مليون مشاهد، على الهواء مباشرة، عبر حساب فتاة فلبينية من مشاهير منصة برنامج «تيك توك»، حينما كانت تتحدث إلى متابعيها كعادتها؛ إذ تعرضت للموت بطريقة تقشعر لها الأبدان، بقُطع رأسها بسكين، من قبل اثنين.

تبلغ الفتاة التي تُعرف باسم «روش»، 14 عامًا، ويحتوي مشهد ذبحها الذي شاهده الكثير على مشاهد دموية، ما أثار الخوف والفزع في قلوب الملايين حول العالم، نظرًا لبشاعة الجريمة وصعوبة احتمالها.

كواليس ما قبل الذبح والقتل

كانت الفتاة في بث مباشر، تشارك متابعيها كعادتها وهي ترقص وتغني، حتى تفاجأ المتابعين بدخول اثنين مجهولين وبحوزتهم سكين باردة وذبحاها.

تداول مقطع ذبح الفتاة الفلبينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونصح متداوليه بعدما مشاهدته من قبل من هم دون الـ18 عامًا، لبشاعة مشاهده.

لم تتعد دقائق حتى أزيل مقطع الفيديو من برنامج «التيك توك»، فضلًا عن حذف حساب الفتاة المراهقة؛ لانتهاكه شروط وأحكام البرنامج.

تعليقات الرواد على مقطع الفيديو

وأثار مقطع الفيديو والجريمة البشعة التي هزت أرجاء مواقع التواصل الإجتماعي، تفاعل الكثيرين، وبدأوا في الحديث عن الجريمة عبر حساباتهم، وجاء من بين التعليقات: «البنت الفلبينية مراهقة عندها 100k متابع، في بث مباشر اثنين اغتصبوها وربطوها وذبحوها بسكين ليست حادة ودم بارد، واللي يريد يشوف المقطع يكتب في يوتيوب بس ما أنصحكم وربي، شفت التايم لاين من المغرب يتكلمون عن البنت الفلبينية اللي قطعو رأسها رحت بحثت عنها شيء بشع ما قدرت أكمل المقطع، بسكين جيب ينحرونها طفلة عمرها 14 سنة، أنا من أمس حالتي النفسية سيئة بسبب هالفيديو مش قادرة أتجاوز والمنظر مش راضي ينمحي من رأسي، اللي يقهر حسبي الله حتى سكينهم ليست حادة، البنت تألمت ألم فظيع الله ينتقم منهم».