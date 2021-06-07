كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 يونيو 2021 01:53 مساءً - تميزّت الفنانة أحلام بإطلالاتها الجذابة والمُميَّزة، التي غالباً ما تُلهمك بتألّقها الراقي، والتجديد في مظهرها، لا سيما في تسريحات شعرها المتنوعة والمميزة التي تنال إعجاب الكثيرين. وفي ما يأتي، اختار لك "الخليج 365.نت"، تسريحات شعر فخمة من وحي أحلام، لتستوحي منها إطلالتك وتتألقي بإطلالة عصرية وملفتة دوماً.



تسريحات شعر فخمة من وحي أحلام

أحلام بتسريحة شعر فخمة -الصورة من حسابها على انستغرام

جدّدي إطلالتك، واعتمدي تسريحة شعر فخمة لمناسباتك على غرار الفنانة أحلام وتألّقي بإطلالة ساحرة تخطف الأبصار.

أحلام وتسريحة الشعر المموج

أحلام بتسريحة شعر مموّج فخمة وأنيقة -الصورة من حسابها على انستغرام

استوحي إطلالتك من النجمة أحلام التي تألقت في هذه التسريحة التي تُعتبر من أحد أكثر تسريحات الشعر المفضّلة؛ بسبب تميزها بجاذبيتها العالية. ولعلّ ما يميّز هذه الإطلالة هو مدى سهولة تطبيقها. يمكنك اعتمادها مع مكياج الراقي، لتضيفي إلى إطلالتك المزيد من الجمال والتألق، ومن الممكن أيضاً إضافة بعض اللمسات الساحرة إليها مثل الإكسسوارات.

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تسريحة شعر كاريه مع الغرة الجانبية على غرار أحلام

أحلام تتألق بتسريحة شعر كاريه مع الغرة الجانبية -الصورة من حسابها على انستغرام

من أجمل التسريحات التي تُحاكي أحدث صيحات موضة تسريحات الشعر، وتتميز بأسلوبها الكلاسيكي الأنيق والناعم في آن. تلائم هذه التسريحة إطلالاتك الرسمية كانت أم النهارية. إلى جانب ذلك، فإنها تضيف لمسة من الأنوثة والجمال للشعر. ننصحك باعتمادها على غرار الفنانة أحلام، إذا كنت ترغبين بلوك مختلف، ويمكنك تنسيق الأزياء الرسمية معها وتطبيق مكياج زهري ناعم، لتمنحي وجهك جمال عفوي وإطلالة شبابية.



تسريحة شعر مسحوبة إلى الخلف من وحي أحلام

أحلام بتسريحة شعر مسحوبة إلى الخلف -الصورة من حسابها على انستغرام

لإطلالة أكثر شبابية وعصرية، باستطاعتك اعتماد التسريحة المسحوبة إلى الخلف على طريقة الفنانة أحلام، والتي توحي بالكثير من الجاذبية والإثارة، وتُضاعف من جمالك، وتمنحك الأنوثة والجاذبية. فهي من أكثر تسريحات الشعر العصرية، التي ستبرز جمال شعرك وتُعطيك ملامح جذَابة أكثر ووهجاً مميزاً، وغامضاً، وإطلالة دافئة وغنيّة. يمكنك اختيار المكياج الترابي الناعم لتكون إطلالتكِ الجمالية كاملة متكاملة.



تسريحة ذيل الحصان بأسلوب البف

أحلام تتألق بتسريحة البف المرفوعة -الصورة من حسابها على انستغرام

ما رأيك بهذه التسريحة التي تألقت بها الفنانة أحلام في الكثير من إطلالاتها، فهي تسريحة ناعمة وكلاسيكية. تُعتبر تسريحة ذيل الحصان بمختلف أساليبها من تسريحات الشعر الأكثر رواجاً، والتي تعتمدها العديد من الفنانات؛ كونها تضفي لوكاً جمالياً وتبرزملامح الوجه بأسلوب جذّاب. فما عليك سوى اللجوء إلى الأيلاينر الملوّن مع الروج الأحمر الداكن لإكمال إطلالتك الساحرة.

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تسريحة الكعكة المنخفضة على غرار أحلام

أحلام بتسريحة الكعكة المنخفضة -الصورة من حسابها على انستغرام

تتميز هذه التسريحة بالعصرية والبساطة والنعومة، وهي من تسريحات الشعر الأكثر رواجاً التي لا تزال صيحة رائجة مليئة بالأنوثة والجمال، والتي تُعتبر موضة كل المواسم؛ كونها أنيقة وعملية في الوقت نفسه، إضافة الى أنَّها واحدة من أجمل أفكار تسريحات الشعر التي يمكنك أن تعتمديها على طريقة الفنانة أحلام لتتألقي جمالاً وجاذبية.

تسريحات الشعر المموّجة من وحي أحلام

أحلام بتسريحة شعر مموّجة -الصورة من حسابها على انستغرام

إذا كنت ترغبين بتسريحة شعر مميزة، يمكنك اللجوء إلى تسريحات الشعر المموّجة على غرار الفنانة أحلام، التي أشرقت سحراً وجمالاً باعتمادها هذه التسريحة، التي منحتها فائضاً من الأنوثة، وبرزت ملامحها بطريقة جذابة ولافتة. فهذه التسريحة من التسريحات الراقية جداً، وتُناسب جميع أنواع الشعر وتتلاءم مع جميع المناسبات. ولابراز جمال ملامح وجهك، يمكنك تطبيق مكياج دخاني بألوان ترابية.



تسريحة شعر منسدلة

أحلام بتسريحة شعر منسدلة مالسة -الصورة من حسابها على انستغرام

واكبي أبرز صيحات موضة الشعر، واعتمدي تسريحة شعر منسدلة بأسلوب الفنانة أحلام، بخاصة إذا كنت تتمتعين بشعر طويل وناعم. هذه التسريحة تعدّ من أكثر تسريحات الشعر اعتماداً في صفوف الفنانات؛ لما تضفيه من أنوثة وتميزاً على إطلالة المرأة. فضلاً عن أنها تمنح المرأة لوكاً أنيقاً نابضاً بالأنوثة. إضافة الى أنها تناسب جميع الإطلالات سواء النهارية أو الرسمية. ولاضفاء لمسات من السحر على إطلالتك، لا تنسي اعتماد مكياج ناعم مع التركيز على إبراز مكياج العينين.

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