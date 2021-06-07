إطلالة منعشة بالأبيض من وحي النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 يونيو 2021 01:53 مساءً - يعتبر اللون الأبيض من أكثر الدرجات التي تناسب إطلالاتك في فصل الصيف وتمنحك مظهراً حيوياً ومشرقاً. وعلى الرغم من أنه لون حساس، تتجنب بعض السيدات اختياره خشية أن يظهر عيوب الجسم، يبقى الأبيض أحد ابرز خيارات النجمات في مناسباتهن المختلفة.



نجوى كرم بالبذلة البيضاء

نجوى كرم أنغام-الصورة من حسابها على انستغرام



تتميز النجمة نجوى كرم بخياراتها التي تجمع بين اللمسات الكلاسيكية واللمسات العصرية، وهي في هذه الإطلالة اختارت بذلة باللون الأبيض الناصع، مؤلفة من سروال بقصّة فضفاضة مع سترة قصيرة، وارتدت معها قميصاً أبيض مزيّناّ بعقدة عريضة.

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نوال الزغبي بفستان أبيض

نوال الزغبي-الصورة من حسابها على انستغرام



تعكس خيارات نوال الزغبي أنوثتها ودلالها بشكل لافت. وقد اختارت في إحدى جلساتها التصويرية فستاناً بقصّة حورية البحر، مع أكمام واسعة ومزيّنة بالثنيات الناعمة. وقد أضفت المزيد من الفخامة على طلّتها من خلال اعتماد أقراط مرصّعة بحجر الزمرد الأخضر.

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سيرين عبد النور بفستان كشكش أبيض

سيرين عبد النور -الصورة من حسابها على انستغرام



خلال تصويرها إحدى الحملات الدعائية، ظهرت سيرين عبد النور بفستان أبيض مؤلف من طبقات من الكشاكش الناعمة، مع ياقة مفتوحة تكشف الكتفين. وقد تركت شعرها منسدلاً ما منحها طلّة بوهيمية جذابة.

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ياسمين صبري بفستان أبيض طويل

ياسمين صبري-الصورة من حسابها على انستغرام



أثناء وجودها على ظهر اليخت الخاص بها، أطلّت النجمة المصرية ياسمين صبري بفستان أبيض طويل مزيّن بالأزرار مع أكمام طويلة وفضفاضة، وقد اعتمرت قبعة من القش لتتلاءم إطلالتها مع أجواء البحر المنعشة.

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أنغام بالفستان القميص الأبيض

أنغام-الصورة من حسابها على انستغرام



خلال تصويرها أغنية "بحبك وبرتحلك"، أطلّت النجمة أنغام بفستان على شكل قميص أبيض ناعم جداً، وقد اكتفت بترك شعرها منسدلاَ وزينته بوردة بيضاء لتزيد من حيوية طلّتها على شاطئ البحر.



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