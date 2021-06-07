كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 يونيو 2021 01:53 مساءً - النساء الكوريات لا يتميزن بجمالهن وعنايتهن ببشرتهن فحسب؛ بل أيضاً بملابسهن التي تتميز بالأناقة والبساطة ومناسبتها لجميع الأجسام، لذا راج في الفترة الأخيرة الستايل الكوري في تنسيقات الملابس؛ حيث أصبحت النساء الكوريات رمزا للجمال واتباع الموضة، فتعرفن معنا اليوم على طرق تنسيق الأزياء الكورية من وحي المحجبات العربيات.

ستايل أزياء كوري للمحجبات

تنسيقات مريحة بأسلوب متنوع من رهف الشامي

إطلالات عملية من حصة الخطاف

أزياء يومية محتشمة من غادة حسن

تابعي المزيد: موديلات فساتين سهرة تخفي البطن للمحجبات

تنسيقات مريحة بأسلوب متنوع من رهف الشامي

رهف الشامي بتنسيق شتوي -الصورة من حسابها على الانستغرام

تعتمد البلوغر والإعلامية المصرية، رهف الشامي، على تنسيقات الأزياء المريحة بأساليب متنوعة وأنيقة تليق بالحجاب، ومن أبرز إطلالاتها تأنقت بفستان عملي رمادي مصمم بأكمام منفوخة مع حزام للخصر، وزُين التصميم بأزرار بُنية في الأسفل، وأكملت مظهرها باكسسوارات اللون البني لخيار بسيط وأنيق، ونسقت في إطلالة شتوية بنطلوناً بنياً ضيقاً مع بلوزة صوفية بقَصَّة واسعة ووشاح بكاروهات اللون البني، إلى جانب اكسسوارات بنية يومية، وفي الإطلالة الثالثة اختارت بنطلوناً بنياً واسعاً مع بلوزة بدرجة فاتحة من البني ومعطف بكاروهات اللون البني، لخيار بسيط ويومي.

إطلالات عملية من حصة الخطاف

حصة الخطاف باطلالة عملية بأسلوب كوري -الصورة من حسابها على الانستغرام

تميل اليوتيوبر الكويتية، حصة الخطاف، إلى أسلوب الأزياء الكورية في مظهرها العملي، ومنه أطلت ببنطلون أسود وقميص أبيض وبليرز بني مخطط بالطول مع اكسسوارات حيادية اللون، وظهرت في الإطلالة الثانية بقميص فضفاض باللون البيج وبنطلون باللون البيج أيضاً، مع حجاب وحذاء باللون الأسود وحقيبة بنية مطبعة، كما ارتدَتْ في الخيار الثالث صديري بدرجة الأحمر البرغندي مع بلوزة سوداء بقَصَّة محتشمة وبنطلون بني واسع، وأكملت مظهرها بحقيبة ضخمة مطبعة وبوت أسود من الجلد.

أزياء يومية محتشمة من غادة حسن

غادة حسن بتنسيق كوري محتشم -الصورة من حسابها على الانستغرام

تفضِّل مدونة الموضة المصرية، غادة حسن، اتباع خطوط الموضة في أزيائها بأسلوب كبير، ومن أبرز إطلالاتها تزينت بالفيست البني مع بلوزة وبنطلون باللون البيج بقَصَّات محتشمة مع بوت من الجلد واكسسوارات بنية، وتألقت في الإطلالة الثانية ببنطلون بني واسع مع معطف خفيف وبلوزة بيضاء، وأكملت مظهرها بـ حقيبة من الجلد البني الداكن وبوت باللون البني الفاتح، أما في الخيار الثالث فقد اعتمدت إطلالة حيوية ومرحة بارتداء بنطلون زهري واسع وقميص أبيض مطبع بالنقط الملونة، مع حذاء أبيض وحجاب رمادي.

تابعي المزيد:موديلات تونيك صيفية للمحجبات