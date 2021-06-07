بدر خلف يثير الجدل من جديد بـ«وصلة رقص»: «بلبي دعوات المتابعين» (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

فصل جديد من إثارة الجدل أقدم عليه الإعلامي الإماراتي الشهير بدر خلف، الذي يظهر بملابس الفتيات وشعورهن، فضلًا عن تقديمه محتوى خاص بالفتيات فقط، للعناية بالبشرة والشعر والجسم وغيرها؛ إذ فاجأ متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو وهو يرتدي «روب الحمام»، ويرقص على إحدى الأغنيات، تلبيةً لطلب متابعيه.

وظهر بدر خلف، خلال مقطع الفيديو الذي لا يتجاوز دقائق، وهو يرقص ويتمايل، مرتديًا «بُرنس»، وقال خلاله: «البلوش كانوا دائمًا يدعوني ويقلولي بدر أرقص على أغنيتنا، من عيوني يلا بلوشي».

مي العيدان تعلق على رقص بدر خلف

أثار مقطع الفيديو الذي يظهر خلاله بدر خلف، الهجوم والسخرية من قبل الرواد، وكان من بينهم الإعلامية الكويتية مي العيدان، التي أعادت مشاركة مقطع الفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وأرفقت تعليقًا عليه: «هذا شاسوي فيه».

وكان من بين تعليقات الرواد التي أثارت موجة من الجدل بعدما تشبه بالنساء: «ترى يتمايل كيف النساء، دولة إمارات شلون ساكتة عنه هوا مواطن اماراتي، صرنا في آخر الزمن، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، فيه أنوثة أكثر مني، أنت تعلمنا نحط ماسكات واحنا نعلمك الرجولة، الله لا يوفقك، الله يرحمك يا رجولة، بيرقص ويتمايل بأنوثة عن الفتيات».

بدر خلف يفاجأ متابعيه بارتداء الحجاب

وفاجأ بدر خلف، متابعيه عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، في وقت سابق، بوضع صورة شخصية عبر حسابه الرسمي، مرتديا الحجاب، بسبب قدوم شهر رمضان الكريم.

بدر خلف والتحول الجنسي

وكان كشف «خلف» من قبل عن نيته للتحول الجنسي، وظهوره بملابس السيدات، وهيئتهن من شعر ومكياج؛ إذ استعرض خلال مقطع فيديو عبر حسابه بموقع «فيسبوك» تغير جسده إلى أثنى، وخلال الفيديو، ظهر البلوجر الشهير بأزياء تشبه الأميرات، بفستان أزرق من الشيفون، معلقًا: «خلف الكواليس قبل ما أشيل الشنب، متحمسين على شيلتي؟ باقي كم يوم وتنزل انتظروا».