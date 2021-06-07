أصالة تتعرض لموقف محرج من معجب في حفلها الأخير: أجبرها على التوقف «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل أيام قليلة، أحيت الفنانة السورية أصالة، حفلا جديدا في العاصمة السعودية الرياض، بدعوة من هيئة الترفيه السعودية، لكنها تفاجئت بموقف من أحد المعجبين السعوديين جعلها تتوقف عن الغناء بالفعل، وتتخذ خطوة للوراء.

وأظهر الفيديو المتداول عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، الفنانة أصالة على المسرح، مرتدية زي مشابه لما ارتدته في حفلها السابق الذي نشرته «روتانا» عبر صفحتها على «تويتر»، وأثناء مرورها على خشبة المسرح، صرخ أحد المعجبين بصوت عال سمعه الجميع، قائلًا: «أصالة أحبك».

وحين استمعت أصالة لما قاله المعجب، توقفت عن الغناء وعادت خطوة للخلف متوجهة إليه قائلة: «احلف».

كانت الفنانة أصالة قالت قبل بدء الحفل: «هي فرصة، إقامة حفلات من هذا النوع كي تستمتع الناس بالموسيقى ولقاء الفنان مع الناس، له في نفوس الناس وقع أجمل مما يرونه على التليفزيون».

ابنة أصالة تحتفل بعيد ميلاد والدتها

وقبل أيام احتفلت الفنانة أصالة نصري بعيد ميلادها الـ52 عامًا، ونشرت ابنتها شام الذهبي عددا من الصور واللقطات التي جمعت بينهما، عبر حسابها الرسمي على تطبيق «انستجرام»، وعلقت: «كل سنة وأنت أمي، وبنتي، وأختي ورفيقتي وتاج رأسي، يا أغلى من روحي.. بحبك».

ولقيت الصور التي شاركتها شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة نصري، تفاعل من متابعيها، كان من أبرزها: «ربنا يخليكوا لبعض، كل سنة وانتي طيبة يا صولا، قمرات، ما نحسكن أم وابنتها، ضلوا اضحكوا، كل سنة وانتي سالمة صولا، قمر الحلوين، دي اللي يتقال عليها كل ما تكبر تحلى وتصير أحلى وأحلى، الجمال عدى الكلام».