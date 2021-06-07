هل يجب القلق من نتوءات الأظافر؟.. علامات تدل على الحاجة للتوجه للطبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

عادة ما تكون النتوءات على أظافر الأصابع غير ضارة، ولكنها قد تعني عددا من الأمور الواجب معرفتها، من الشيخوخة إلى أمراض الكلى.

ويمكن أن تكون النتوءات الموجودة على أظافر الأصابع مجرد علامة على الشيخوخة، أو نقص الفيتامينات أو الجفاف، أو نتيجة لحالة جلدية مثل الجلد الجاف أو الأكزيما. ولكن في بعض الحالات، يمكن أن تشير إلى شيء أكثر خطورة، وفقا لروسيا اليوم.

ووفقا للدكتور روس بيري، من سلسلة "كوزميديكس" للعيادات الجلدية، فإن النتوءات الطفيفة أمر طبيعي ويمكن أن تتطور أثناء عملية الشيخوخة كما يحدث عندما يتباطأ نمو الخلايا ويقل.

وتابع: "قد تلاحظ النتوءات نتيجة عوامل غذائية مثل نقص الفيتامينات، أو إذا كان جسمك يعاني من نقص في البروتين أو الكالسيوم. ويمكن أن يؤدي نقص الحديد الحاد أيضا إلى ظهور نتوءات وتغيرات أخرى في الأظافر".

ولكنه حذر من أنه إذا كانت النتوءات مصحوبة بتغير في اللون، فقد تكون ناجمة عن حالة طبية وقد تحتاج إلى طلب المشورة الطبية.

كما نصح الدكتور بيري قائلا: "يمكن أن تكون النتوءات الشديدة والعميقة، وإن كانت نادرة، من أعراض حالة طبية أكثر خطورة، مثل أمراض الكلى، وستحتاج إلى فحوصات طبية لتحديد السبب. ويمكن أن يكون مرض السكري هو السبب الصحي الكامن وراء ذلك".

ولكن بيري يوصي بما يلي: "إذا واجهت أي تغييرات مفاجئة في أظافرك، يُنصح دائما بالتماس العناية الطبية".

إذن ما الفرق بين النتوءات الطولية والعرضية على الأظافر؟

تتطرق الدكتورة أنيتا تاكوالي، استشارية الأمراض الجلدية والمتخصصة في اضطرابات الشعر والأظافر في عيادات "ستراتوم"، إلى التفاصيل حول النتوءات الرأسية.

وأوضحت: "النتوءات الطولية على الأظافر في حالة حدوثها في الإبهام، يمكن أن تكون بسبب الصدمة التي تحدث في ثنايا الظفر، وهي المشكلة الأكثر شيوعا. والأسباب الأخرى المرتبطة بتغيرات الجلد إما على طول لب الأصابع أو بقية الجلد، يمكن أن تكون ثانوية للاضطرابات الالتهابية مثل الأكزيما أو الصدفية أو الالتهابات".

ويشار أحيانا إلى النتوءات العرضية على الأظافر باسم خطوط Beau (بو).

وسُمّيت الحالة من قبل الطبيب الفرنسي جوزيف هونوري سيمون بو، الذي وصفها لأول مرة في عام 1846.

وتقول Mayo Clinic: "خطوط Beau هي فجوات تمتد عبر الأظافر. ويمكن أن تظهر الفجوات عندما ينقطع النمو في المنطقة تحت الجلد بسبب إصابة أو مرض شديد. وتشمل الحالات المرتبطة بخطوط Beau: مرض السكري غير المنضبط وأمراض الأوعية الدموية الطرفية، فضلا عن الأمراض المرتبطة بارتفاع درجة الحرارة، مثل الحمى القرمزية والحصبة والنكاف والالتهاب الرئوي. ويمكن أن تكون خطوط Beau أيضا علامة على نقص الزنك".

ويمكن أن تكون الخطوط البيضاء المتوازية التي تمتد عبر الظفر، علامة على انخفاض مستويات البروتين في الدم، وفقا لما ذكرته روكسان باكر، اختصاصية التغذية ورئيس قسم التغذية في موقع vitl.