سمية الخشاب تعلن تحديها للنجمة الأمريكية ريهانا: مش ناوي تغني يا ريري؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة سمية الخشاب، تغريدة ساخرة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وجهت من خلالها رسالة للنجمة الأمريكية ريهانا.

وكتبت سمية الخشاب في رسالة تحدي إلى النجمة العالمية الشهيرة ريهانا، مازحة: «مش ناوية ترجعي تعملي أغاني تاني ولا إيه الكلام يا ريري؟».

ومن جانبهم تفاعل جمهور ومتابعو سمية الخشاب بتعليقاتهم على التغريدة ومنها: «أيوة يا سمية ادخليلها خاص وابعتيلها رسالة»، «ارجعي يا ريهانا عشان خاطر سمية بليز»، «قوليلها يا سوما يمكن تسمع منك وتنزل ألبوم جديد».

وكانت سمية الخشاب قد شاركت متابعيها بالمقطع الدعائي الخاص بالديو الغنائي الذي تؤديه مع مطرب المهرجانات الشاب عمر كمال بعنوان «أوعدك».

وأكدت «الخشاب»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها تقابلت مع عمر كمال في إحدى المناسبات، وأخبرته أنها تريد الدخول في عالم المهرجانات خاصة أنها تمتلك مهارة الغناء، وبالفعل تحمس للفكرة وعرض عليها أكثر من مقترح حتى وجدت أن الأغنية التي بعنوان «أوعدك» والتي سيتم طرحها بطريقة الفيديو كليب هي الأنسب.

وأضافت: «اللي عايزاه هو الحاجة اللي تشد الجمهور وتكون دمها خفيف لما يسمعوها يضحكوا وفعلا اتعرض عليا من عمر كمال أفكار كانت بتدور حوالين شخص بيوعد حبيبته وهي بتوعده».

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وانتهت «الخشاب» مؤخرا من تسجيل الأغنية التي تجمعها مع عمر كمال في أول تعاون غنائي بينهما لتحقق هدفها بالدخول إلى عالم أغاني المهرجانات الشعبية.

وكانت آخر الأعمال الفنية التي شاركت فيها الفنانة سمية الخشاب، مسلسل «موسى» مع الفنان محمد رمضان ونخبة من النجوم سيد رجب وهبة مجدي وتارا عماد وصبري فواز وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة وتم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني 2021