تسبب الإصابة بثلاثة أمراض.. تحذيرات من ارتداء الكمامات لساعات طويلة

القاهرة - سمر حسين - صحة

في ظل استمرار مواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، وارتداء الكمامات الطبية على مدار ساعات طويلة من اليوم، أصبح يواجه الكثيرون بعض المشكلات التي تتعرض لها بشراتهم بسبب الارتداء المستمر للأقنعة الطبية.

الأمراض الجلدية التي يسببها ارتداء الكمامة

وحسبما كشف موقع «uhhospitals»، هناك بعض الأمراض الجلدية التي قد يتعرض الشخص للإصابة بها، نظرا للارتداء المستمر للكمامات الطبية، وذلك وفقا للمجلة الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، وهي:

طفح جلدي أحمر

يساعد احتكاك الكمامة بالوجه على ظهور الطفح الجلدي المتقرح على وجه بعض الأشخاص، حيث تعمل المواد المصنعة منها القناعات خلال بعض التفاعلات التي تهيج الجلد، لذلك يجب عليك استخدام منظف جيد للبشرة، مع غسل الوجه بانتظام.

حَب الشباب

يمكن أن يحدث حَب الشباب نتيجة الاحتكاك من ملامسة القناع أو من الرطوبة، وقد يساعد تغيير نوع الكمامة على تحريك نقطة الاتصال أو تقليل الرطوبة، فيجب عليك عند خلع الكمامة المسح على المنطقة المصابة مسحة لطيفة مع وضع مرطب.

وجع أو طفح جلدي خلف الأذنين

استخدم قناعًا برباط لا يلتف خلف الأذنين، أو استخدم مشبكًا يربط حلقات الأذن خلف الرأس بدلاً من خلف الأذنين، ولكن يجب أن تظل الكمامة محكمة حول حواف الأنف والخدين والذقن، وذلك لتجنب الإصابة بآلام أو طفح جلدي خلف الأذنين.

احذر.. الكمامة الطبية قد تسبب العدوى بالفطر الأسود في هذه الحالة

وعلى الرغم من أهمية الكمامة الطبية، للوقاية من العدوى بفيروس كورونا المتفشي، إلا أنها قد تكون سببًا في الإصابة بالفطر الأسود، وهو ما حذّر منه الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، موضحًا أن هناك حالة وحيدة قد تجعل الكمامة الطبية تربة خصبة لنقل الفطر الأسود.

وأوضح «الحداد»، خلال حديثه لـ«هُن» الحالة التي تجعل الكمامة وسيلة لنقل الفطر، قائلًا: « استخدام الكمامة أكثر من مرة قد يعرضها للتعرق، ومن ثم تصبح أكثر عرضة لتكوين الفطريات، ومنهم الفطر الأسود».

وأضاف استشاري الحساسية والمناعة: «ارتداء الكمامة يكون على الفم والأنف، ما يسهل من عملية نقل الفطريات والإصابة بها».