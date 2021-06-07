هل فقدان السمع المفاجئ مرتبط بالتطعيم ضد كورونا؟.. دراسة تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في دراسة جديدة، حاول باحثو "جونز هوبكنز ميديسن" كشف حقيقة التقارير الأخيرة التي تفيد بأن فقدان السمع الحسي العصبي المفاجئ - وهو حالة تحدث نتيجة لتلف الأذن الداخلية - يشتبه في كونه أحد الآثار الجانبية المحتملة للتطعيم ضد السارس-كوف -2، الفيروس المسبب لـ كوفيد-19

كان استنتاج الباحثين حتى الآن، هو أن التطعيم ضد كورونا لا يزيد من خطر الإصابة بفقدان السمع المفاجئ، وفقا لما ذكره موقع medicalxpress.

وظهرت رسالة بحثية توضح بالتفصيل نتائج الفريق في 20 مايو في مجلة JAMA Otolaryngology - Head and Neck Surgery.

وشهد الباحثون في جونز هوبكنز وفي جميع أنحاء البلاد زيادة في عدد المرضى الذين يعانون من ضعف السمع الحسي العصبي بعد التطعيم ضد كورونا.

يقول المؤلف المشارك في الدراسة دانيل صن، الأستاذ المساعد في طب الأنف والأذن والحنجرة، جراحة الرأس والرقبة في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز :"فقدان السمع المفاجئ يمكن أن يحدث بشكل طبيعي، لذلك لم يتم التأكد بعد ما إذا كان فقدان السمع المفاجئ الذي يحدث بعد التطعيم ضد كوفيد مصادفة أو مرتبطًا باللقاح".

على الرغم من أن البيانات الحالية لا تقدم أدلة حول ما إذا كان فقدان السمع مؤقتًا أم دائمًا، إلا أن الأطباء يعالجون ضعف السمع مثل حالات ضعف السمع الحسي العصبي المفاجئ مجهول السبب، إما عن طريق حقن المنشطات عن طريق الفم أو حقن المنشطات من خلال طبلة الأذن في الوسط.

في دراستهم، استخدم صن وزملاؤه البيانات المتعلقة بفقدان السمع المفاجئ بعد لقاح كوفيد من نظام الإبلاغ عن الأحداث الضائرة التابع للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (VAERS) ، وهو مستودع وطني للتقارير التي تتعقب المشكلات الطبية بعد التطعيمات في البلاد.

خلال الفترة من 14 ديسمبر 2020 إلى 2 مارس 2021 ، وجد الباحثون 40 تقريرًا عن فقدان السمع المفاجئ لدى البعض الذين تلقوا جرعة واحدة من لقاح فايزر أوموديرنا

(0.3 حالة لكل 100 ألف في السنة) و147 تقريرًا لبعض من مريضًا تلقوا جرعتين خلال نفس الفترة الزمنية (4.1 حالة لكل 100 ألف سنويًا).

قام المحققون بحصر التقارير على أولئك الذين يصفون ضعف السمع الذي تم تشخيصه من قبل الطبيب في غضون ثلاثة أسابيع من تلقي اللقاح، واختار الباحثون البيانات للأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع في هذا الإطار الزمني لأن جرعات اللقاحات متباعدة بين ثلاثة وأربعة أسابيع وفحص فقدان السمع بعد أربعة أسابيع قد لا يكون مرتبطًا باللقاح.

ويقول صن: "استنادًا إلى معدل فقدان السمع الذي تم الإبلاغ عنه في VAERS ، لا يوجد دليل حتى الآن على أن الأشخاص الذين يتلقون لقاح كورونا معرضون لخطر الإصابة بفقدان السمع المفاجئ أكثر من أولئك الذين لم يتم تطعيمهم، وكلما تم علاجه مبكرًا، زادت احتمالية استعادة السمع".

ويقول المؤلف الرئيسي للدراسة إريك فورميستر، وهو زميل في علم الأعصاب في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز: "اعتمدت دراستنا على البيانات الناتجة عن التقديم الطوعي للتقارير إلى قاعدة بيانات، لذلك هناك احتمال أن يكون هناك نقص في الإبلاغ، مما يعني أن بعض حالات فقدان السمع بعد اللقاح كانت غير موثقة."

للتحقق من صحة النتائج الأولية لدراستهم الأخيرة، يود الباحثون إجراء تحقيقات شاملة يمكن أن تحدد بشكل أكثر دقة مخاطر فقدان السمع بعد التطعيم ضد كورونا، كما يخططون للبحث عن أي عوامل خطر طبية محددة قد تزيد من خطر الإصابة بفقدان السمع المفاجئ بعد التطعيم ضد كوفيد لدى بعض الأفراد.