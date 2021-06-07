تطورات الحالة الصحية لـ علي الحجار وزوجته: مسحة سلبية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشف الفنان علي الحجارعن تطورات حالته الصحية وزوجته هدى طلعت، معلنًا تعافيهما من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وذلك بعد إصابتهما نحو أسبوعين، وأعلن «الحجار» سلبية مسحة كورونا له ولزوجته هدى طلعت عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلًا: «الحمد لله نتيجة التحاليل ظهرت النهاردة سلبية، وربنا أنعم علينا بالشفاء أنا وزوجتي هدى.. كتّر خيركم لاهتمامكم ودعواتكم».

وكان الفنان الكبير علي الحجار أعلن منذ ما يقرب من أسبوعين إصابته وزوجته هدى طلعت بفيروس كورونا المستجد، حيث شارك صورة تجمعهما وعلق عليها قائلًا لمتابعيه: «زارنا الضيف الثقيل أنا وزوجتي الحبيبة، الحمد لله على كل شيء، دعواتكم بالشفاء».

وأكد الحجار سلبية المسحة بعد ساعات من تصريحات شقيقه الفنان أحمد الحجار لـ«الوطن»، أن حالة شقيقه الفنان علي الحجار الصحية وزوجته تحسنت بشكل كبير عما سبق، وأصبحت صحتهما جيدة مقارنة بما حدث لهما في الأيام الأولى وفي طريقهما للشفاء.

ويعتبر الفنان علي الحجار من الفنانين الذين يحيطون حياتهم الشخصية بهالة من السرية بعيدًا أعين الصحافة إلا أنه ظهر وزوجته أكثر من مرة منذ عام 2015، خلال وجودهما في حفل الاستقبال الذي أقامه سفير دولة الإمارات العربية، في إطار الاحتفال بالعيد الوطني الـ 44 لبلاده وقتها وآخرها نشر صورتهما على فيسبوك معلنًا إصابتهما بفيروس كورونا.

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وكانت آخر أعمال الحجاب أغنية «اشتقنالك» التي طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب» بمناسبة حلول شهر رمضان، وحققت نجاحًا حيث وصلت المشاهدات إلى 3 آلاف مشاهدة.

«اشتقنالك» أغنية من تأليف صلاح عبدالله، وألحان أحمد الحجار، وتوزيع محمد حمدي رؤوف، وتقول كلماتها، «اشتقنالك اشتقنالك.. اشتقنا لحسنك وجمالك، يا أجمل شهر في السنة يا شهر البركة والهنا، اشقتنالك وأول ما يهل هلالك نكون جاهزين في استقبالك».