عريس «من يؤتمن على العرض»: أمي مصممة نكتب قايمة للعروسة «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشف محمد المعداوي، عريس قائمة «من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال»، التي أثارت جدلا كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، بعدما رفض والد عروسته كتابة مكونات جهاز نجلته وأسعارها وقيمته الكلية بقائمة زفافها والاكتفاء بتلك الجملة، أن والداته حتى الآن مصرة على كتابة قائمة بجهاز عروسته حتى الآن، قائلا: «والداتي لحد دلوقتي مصرة أكتب قايمة وشايفة إن دي الأصول».

وأوضح «المعداوي»، خلال استضافته الأحد، ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة cbc، وتقدمه الإعلاميات مفيدة شيحة وسهير جودة ومنى عبدالغني، أن آباء العرائس في قريتهم إذا طلب منهم أي عريس أن يطلع على فواتير جهاز عروسهم، تحدث مشكلة كبيرة قد تؤدي إلى فشل إتمام هذا الزواج، معلنا أنه ينتوي حين يزرقه الله سبحانه وتعالى بفتاة من زواجه، أن يفعل معها كما فعل معه والد عروسه، ولا يشترط على من يتقدم لزواجها قائمة بملايين الجنيهات كما يحدث حاليا بمعظم الزواجات.

وخلال نفس البرنامج حضرت مريم ناصر، عروس القائمة المثيرة للجدل، والتي بدورها قالت: «عندنا في الدقهلية ممكن القايمة بيبقى مكتوب فيها حاجات بحوالي 200 ألف جنيه، ويبالغوا ويخلوها بحوالي 750 ألف جنيه وأحيانا مليون، ولازم العريس يمضي، قبل ما يتم الزواج».

وأشارت «ناصر»، إلى أن من عادات الزواج لديهم بمحافظة الدقهلية أنه ليس هناك مهر ولا مؤخر، ولهذا تُعد القائمة الضامن الوحيد لحقوق المرأة الشرعية خلال الزواج لدى جميع الآباء في محافظتهم.

وأكدت العروس أنها ترفض فكرة قائمة جهاز العروسة بشكل كامل، مشددة أن في حالتها لو تبدلت الأمور مع عريسها مستقبلا وحدث شيء تسبب في خسارتها له، فستكون حينها خسارتها الحقيقة متمثلة في عريسها، وليس أنها رفضت أن تكتب قائمة تحفظ حقوقها.