بين تحذيرات وسيناريوهات مختلقة.. 17 يوما على وفاة سمير غانم دون إخبار دلال عبدالعزيز

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

17 يومًا مرت على وفاة الفنان الكبير سمير غانم إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا داخل أحد مستشفيات القاهرة وتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر، ورغم أن وفاته أحدثت ضجة وشارك عدد من أقارب الزوجين ونجوم الفن في وداع الفنان الراحل وتقديم واجب العزاء لابنتيه دنيا سمير غانم وإيمى سمير غانم وزوجيهما الإعلامى رامى رضوان والفنان حسن الرداد، إلا أن دلال عبدالعزيز ما زالت لا تعلم خبر الوفاة حتى الآن.

مراعاة لحالتها الصحية ومنذ لحظة وفاته في 20 مايو الماضي حرصت أسرة الفنان سمير غانم على إخفاء خبر الوفاة، خوفًا من تدهور حالتها بسبب إصابتها بفيروس كورونا، خرج الإعلامي رامي رضوان لأول مرة بعد وفاة سمير غانم وأدلى بتصريحات تليفزيونية عبر برنامجه الذي يقدمه على قناة dmc أن حالة والدة زوجته الصحية لا تزال حرجة، إذ أنها تعاني من آثار فيروس كورونا، موضحًا أن المرحلة الحالية أشرس من فترة الإصابة ذاتها.

حتى لا تعلم بوفاة سمير غانم.. عبارة مؤثرة مكتوبة على غرفة دلال عبدالعزيز بالمستشفى

اختلاق سيناريوهات

رغم الزخم الإعلامي والأخبار التي تداولتها قنوات وصحف بجانب ما تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي حاولت الأسرة إخفاء خبر الوفاة عن دلال عبد العزيز بجميع الطرق رغم أن «قلبها حاسس» بحسب تعبير رامي رضوان الذي قال خلال ظهوره الأول بعد وفاة سمير غانم: «دايما بتسألنا عنه ونختلق أكثر من سيناريو لإقناعها به».

تحذيرات من الأسرة: الزوجة لا تعلم شيء عن زوجها

كما تخوفت الأسرة من أن يتسرب الخبر من أحد القائمين على علاجها في المستشفى فقبل أيام كشفت الفنانة إيمي سمير غانم عن عبارة مؤلمة وكلمات مؤثرة مكتوبة على ورقة بيضاء، وتم تعليقها على باب غرفة والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز داخل المستشفى التي تعالج فيه من تبعات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تحمل تنبيهاً للأطقم الطبية والتمريضية أن الفنانة الكبيرة لا تعلم شيئا عن وفاة زوجها الفنان سمير غانم «المريضة لا تعلم أي شيء عن زوجها».

17 يومًا على وفاة سمير غانم

كشفت الفنانة دنيا سمير غانم في تدوينة عبر حسابها على «إنستجرام» آخر تطورات الحالة الصحية لوالدتها الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز، والمؤكد أنه بعد مرور اليوم الـ17 على وفاة سمير غانم فدلال عبد العزيز لا تعلم شيئا بحسب ابنتها الفنانة دنيا سمير غانم التي نشرت صورة تجمع الأسرة وعلقت عليها قائلة: «والله العظيم دعائكم هو اللي بيصبرنا ومخلينا نقدر نقف على رجلينا عشان نساعد مامي هي لسة في العناية المركزة وما تعرفش حاجة عن بابي، حالتها لسه ما تسمحش إننا نقول لها خبر زي ده» وتابعت: «شكرا جدا ربنا يخليكم لينا ويرحم بابي ويصبرنا على فراقه ويشفي مامي يا رب».