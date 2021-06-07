الامارات | «ليالي الفلبين الترفيهية» تعود إلى «ياس ووتروورلد أبوظبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن «ليالي الفلبين الترفيهية» تعود إلى «ياس ووتروورلد أبوظبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «ياس ووتروورلد أبوظبي» عن عودة فعالية «ليالي الفلبين الترفيهية» يوم الجمعة المقبل من الساعة السادسة مساءً حتى 11 ليلاً، لتوفر للضيوف فعاليات ترفيهية متنوعة مستوحاة من أجواء الفلبين.

وتستقبل الفعالية الضيوف من العائلات والأصدقاء بباقة من الأنشطة الاحتفالية المسائية التي تشمل فقرات موسيقية وغنائية تقدمها فرق فلبينية، وموسيقى الدي جي الحية على مدار خمس ساعات حافلة بالمرح والترفيه والتجارب المائية الفريدة مع أكثر من 45 لعبة ومنزلقة مائية ومرفقاً ترفيهياً. كما سيتمكن الضيوف من المشاركة في العديد من الألعاب والتجارب الشاطئية المرحة، والمشاركة في تحديات «تيك توك» مع فرقة «سبلاش سكواد» عند بحيرة أمواج. كما سيحصل الضيوف، خلال هذه الفعالية، على خصم بنسبة 30% لشراء أجمل الهدايا التذكارية من المتاجر المختلفة في «ياس ووتروورلد». وقد عملت «ياس ووتروورلد أبوظبي» مع مختلف الجهات المعنية لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، مثل ضرورة حجز التذاكر إلكترونياً بهدف الالتزام بالسعة التشغيلية، وضرورة ارتداء الكمامات، بالإضافة إلى اعتماد الكاميرات الحرارية، ووضع علامات لتحديد المسافات الآمنة التي يجب الالتزام بها عند الألعاب ومنافذ البيع، إلى جانب تعديل السعة الاستيعابية للألعاب والمطاعم والمتاجر. وتقديراً لهذه الجهود، حصلت «ياس ووتروورلد أبوظبي» على شهادة الأمان Go Safe من قبل دائرة السياحة والثقافة – أبوظبي، إذ يهدف برنامج هذه الشهادة إلى تعزيز الالتزام بأعلى معايير النظافة والسلامة في مختلف المرافق السياحية والمنشآت التجارية العاملة في إمارة أبوظبي.

وتُعد «ياس ووتروورلد أبوظبي»، على جزيرة ياس، مدينة الألعاب المائية المستوحاة من التراث الإماراتي للغوص على اللؤلؤ، وتبعد مسافة دقائق عن كل من عالم فيراري أبوظبي التي تحتضن الأفعوانية الأسرع في العالم، وعالم وارنر براذرز أبوظبي أكبر مدينة ترفيهية داخلية في العالم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news