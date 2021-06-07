الامارات | 3 مبدعين يتحاورون حول أشعار الأطفال

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مبدعين يتحاورون حول أشعار الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجمع مشاركون في المنتدى الحواري «شعر الأطفال في المغرب.. نصوص وشهادات»، الذي نظمته دار الشعر في مراكش ضمن سلسلة ندواتها المخصصة للموسم الرابع، على ضرورة الاهتمام بالكتابات الموجهة للطفل في النسيج الثقافي والفني المغربي.

وأشاروا إلى أنه رغم حداثة التجربة الشعرية الموجهة للطفل، فإن خصوصية النص الشعري تفترض وعياً حاداً بهذه الفئة العمرية، وحاجاتها النفسية والمعرفية.

وشارك في المنتدى الشاعر مصطفى ملح، والشاعر الطاهر لكنيزي، والكاتبة كريمة دلياس.

وقدم المشاركون شهادات حول الكتابة الشعرية الخاصة بالطفل.

وتوقفوا عند سمات التجربة المغربية، من خلال نماذج الرواد والتجارب الحديثة، التي أفرزت منجزاً متواضعاً يحتاج إلى مزيد من الاجتهاد والتخصيص.

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