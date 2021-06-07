الامارات | مهرجان أبوظبي يعرض فعاليات ملتقى العود العالمي

شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان أبوظبي يعرض فعاليات ملتقى العود العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن أعمال التكليف والإنتاج الخاص، وفي دورته الـ18، تحت شعار «المستقبل يبدأ الآن»، وبرعاية الشريك الرئيس شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، عرض مهرجان أبوظبي 2021، الحلقة الرابعة من سلسلة فعاليات ملتقى العود العالمي، عبر منصاته الرقمية؛ وذلك بمشاركة نخبة من الفنانين العالميين من مصر والسودان واليابان وسورية.

وقدمت اﻟﺤـﻠﻘﺔ اﻟـﺮاﺑـﻌﺔ عروضاً ﻟـﻠﻔﻨﺎﻧـﻴﻦ ﻧـﻬﺎد اﻟﺴـﻴﺪ ﻣـﻦ ﻣـﺼﺮ، وأﺷـﺮف ﻋـﻮض ﻣـﻦ اﻟـﺴﻮدان، وﻧـﻮاﺗﺸـﻴﻜﺎ ﺳـﻮﻛـﺎﺑـﻲ ﻣـﻦ اﻟـﻴﺎﺑـﺎن، وﺟـﻼل ﻗـﺴﺎم ﻣـﻦ ﺳـﻮرﻳـة. ورﻛـﺰ ﺗـﻘﺮﻳـﺮ اﻟﺤـﻠﻘﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻌﻤﻞ اﻟـﺨﺎص ﺑـﺼﺎﻧـﻊ اﻟـﻌﻮد ﺣﺴـﻴﻦ ﺳـﺒﺴﺒﻲ، ﻓـﻲ ﺗـﻐﻄﻴﺔ ﻣـﻦ ورﺷـﺘﻪ ﻓـﻲ دﻣـﺸﻖ. كما قدم ﺳﺎﻣﻲ ﻧﺴﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق مداخلات أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﻌﻮد. ويتابع المهرجان فعالياته وعروضه العالمية؛ حيث يقدم في الساعة الثامنة من مساء غد الحلقة الخامسة من سلسلة حلقات الملتقى.

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