الامارات | 4 جوائز عالمية لنادي الإمارات العلمي

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 جوائز عالمية لنادي الإمارات العلمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج نادي الإمارات العلمي بندوة الثقافة والعلوم بدبي بأربع جوائز عالمية، منها ميدالية فضية وميدالية برونزية وجائزتان تقديريتان في المسابقة الافتراضية للعلوم، التي نظمتها مؤسسة انتوك غلوبال التابعة لمجموعة ألفا التعليمية.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع وتجميع العقول الشابة المنتجة لإنتاج حلول لمشكلات العالم الحقيقية. ووصل إلى النهائيات 180 ابتكاراً علمياً تمثل 21 دولة و568 طالباً وطالبة. فيما شارك نادي الإمارات العلمي ممثلاً عن الإمارات، بسبعة مشروعات علمية.

وفاز بالجوائز مزنا المنصوري واليازية المنصوري وأحمد عبدالرحمن الزرعوني وسلطان عبدالرحمن الزرعوني، كما نال النادي جائزتين تقديريتين للطالبين عبدالله إبراهيم الجناحي وعبدالرحمن محمد العوضي.

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