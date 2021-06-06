بعد غياب 4 أعوام.. كواليس فوز سيدات سبورتنج بدوري السلة: فرحة بطعم مختلف

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«الفوز ببطولة دوري السوبر لكرة السلة لسيدات» إنجاز جديد يضاف لتاريخ نادي سبورتنج للسيدات بعد الفوز على منافسه النادي الأهلي في المباراة الخامسة، لتتجدد الفرحة مرة جديدة بمذاق مختلف بعدما غاب الفوز طيلة 4 سنوات ماضية.

الدكتور كريم حسني، مدرب فريق السيدات لكرة السلة، يروي لـ«هن» كواليس المباراة الحاسمة التي انتهت بالفوز، بعد صعوبات كثيرة واجهت الفرقة كانت بدايتها منذ إصابة نصف الفريق بفيروس كورونا المستجد «إحنا لعبنا السنة دي 3 مباريات نهائي مع الأهلي.. أول مباراة كان نص الفريق جاله كورونا.. والتانية خسرنا بعد الوقت الإضافي بنقطة».

وتابع «كريم» في حديثه أنه عقب الخسارة، عمل الفريق على التدريب الجيد ودراسة الأخطاء السابقة: «إحنا حاولنا نشتغل أكتر على نفسنا واتفرجنا على فيديوهات الماتشات اللي خسرنا فيها وراجعنا أخطائنا.. وكمان كان أهم حاجة عندنا التأهيل النفسي للبنات».

التكاتف والروح الرياضية العالية كانت أبرز الصفات التي ركز عليها فريق نادي سبورتنج لكرة السلة، في محاولة للفوز وإعادة النصر من جديد «إحنا تاريخيا أصحاب أكبر عدد في البطولات.. وده قدرنا نركز عليه وننمي روح الفريق»، ورغم الاستعدادت الجيدة لكن أيضًا شعور بالخوف كان يتحسس أعضاء الفريق خاصة لأن المنافس النادي الأهلي كان في أتم العدد بعكس حال نادي سبورتنج: «الأهلي كان جاهز بفرقته كاملة 15.. لكن إحنا كنا 10 بس».

ومع انطلاق صافرة الحكم وخوض المباراة بحماس قوي، حقق أعضاء فريق نادي سبورتنج للسيدات الفوز، بقوة كبير إذ فاز الفريق بـ80 هدف لصالح 63 لفريق النادي الأهلي ليتجدد الفوز مرة أخرى «البطولة كانت غايبة عننا 4 سنوات.. ودي كانت أول بطولة دوري بعد 4 سنوات كان ليها طعم مختلف ومذاق.. الدوري كان بالنسبالنا حياة وموت».