مفيدة شيحة بعد «من يؤتمن على العرض»: «مش هعمل قايمة لبنتي».. فيديو

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«مش هعمل قايمة لبنتي».. هكذا علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على الجدل الذي أثير مؤخرا، إثر اكتفاء أب بمحافظة الدقهلية، بمحافظة الدقهلية، على كتابة جملة «من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال»، في قائمة جهاز كريمته العروس قبل عقد قرانها، بدلا من القائمة المعتادة التي يجبر العريس على التوقيع عليها، قبل إتمام الزفاف، مؤكدة أنها خطوة إيجابية من هذا الأب، لمواجهة هذه الظاهرة، كاشفة أنها ستفعل مثل ما فعل الأب.

وأوضحت «شيحة»، خلال حلقة الأحد، من برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، الذي تشارك في تقديمه رفقه الإعلامية سهير جودة، والفنانة الإعلامية منى عبدالغني، أنها تؤيد هذا التصرف من ذلك الأب، لكنها في الوقت ذاته أعربت أنها لا تمانع من الاعتماد على «قايمة زفاف معتدلة وغير مغال بها»، كان من الممكن أن يلجأ إليها والد هذه العروسة، ليضمن حقوق ابنته، موجهة النصيحة للعروس نفسها، التي استضافتها هي وعريسها، خلال حلقة اليوم من البرنامج.

وأشارت مقدمة البرنامج، إلى أنها لن تكتب قائمة لابنتها عند زواجها، لكنها في الوقت ذاته، تعلم أن محافظة مثل الدقهلية التي وقعت بها الواقعة، لها عادات معينة على مستوى الزواج، لهذا كانت تفضل الالتزام بالعادات لضمان حق العروسة، بدون مغالاة بالطبع، مصرحة: «مينفعشي أبو العروسة يكتب قايمة بمليون جنيه، لكن في الوقت ذاته، يبقى فيه قايمة تضمن حق العروسة، بس بدون كدب أو خداع أو مغالاة في تحديد قيمتها، حتى لو قايمة وصل قيمتها لعشرين ألف جنيه بس».

وتدخلت الفنانة والإعلامية منى عبدالغني في الحديث، معلقة على الأمر ذاته، مؤكدة: «والله العظيم أنا مجوزة بنتي من أربع سنين، والله ما أعرف كتبوا إيه، ومسألتهاش في التليفون حتى».

وردا على كل ذلك قالت مريم ناصر، عروس قائمة «من يؤتمن على العرض»: «لأ مش موافقة على فكرة القايمة تماما، لأن لما الأمور تتغير وأخسر محمد (تقصد عريسها)، فخسارتي الحقيقة ساعتها هتكون محمد، مش القايمة».