بـ"البينك".. هند صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

حرصت الفنانة هند صبري، على مشاركة متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" أحدث جلسة تصوير لها.

وظهرت هند صبري بإطلالة جذابة، نالت إعجاب الكثير من متابعيها، حيث ظهرت مرتدية فستانًا باللون البينك، من قماش التل بقصة كب، وتميز الفستان بوجود حمالة لكتف واحد فقط.

وتزينت بإكسسوارات بسيطة حيث اكتفت بقرطين بالأذن، ما منحها مظهرًا جذابًا، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على عدم المبالغة بوضع لمسات بسيطة من المكياج باللون البينك.

يذكر أن الفنانة هند صبري، كانت قد شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل هجمة مرتدة الذي شارك في بطولته الفنان أحمد عز