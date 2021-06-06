رقصة ورسائل رومانسية بين منة عرفة وخطيبها محمود المهدي بمركب نيلي «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة الشابة منة عرفة جمهورها ومتابعيها بمقطع فيديو يجمعها مع خطيبها محمود المهدى وذلك عبر خاصية «إستوري» من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وأظهر الفيديو الذي نشرته منه مع جمهورها الخطيبين وهما يتمايلان على أنغام أغنية رومانسية داخل إحدى المراكب النيلية في سهرة خاصة، فيما نشر خطيبها الشاب محمود المهدي الفيديو نفسه على حسابه الشخصي بموقع «إنستجرام» ووجه لها رسالة غرامية قائلًا: «إنتي ميراث الحب».

كما شاركت منة عرفة منشورًا قبل أيام من حساب خطيبها بموقع «انستجرام» عبارة عن صورة رومانسية تجمعها ودون عليها كلمة أحبك باللغة الإيطالية «te amo»، وهو ما أثار دهشة بعض متابعيها حول معنى الرسالة التي اعتبروها غامضة.

ومازحت منة عرفة متابعيها بإعادة نشر الرسالة الرومانسية التي أرسلها لها خطيبها باللغة الإيطالية وكتبت عليها: «على الله حكايتك بالإيطالي»، بينما شارك المهدي صورة أخرى، وكتب عليها «ربنا يجعل اسمي في بطاقتك، قريب جدًا»، وتبعتها الفنانة الشابة بالرد قائلة، «لآخر العمر يا حبيبي، إن شاء الله، بحبك».

يشار إلى أن الفنانة الشابة أعلنت قبل أسابع خطبتها عبر حسابها الشخصي بموقع «إنستجرام» دون أن تكشف عن هوية خطيبها وأغلقت التعليقات وهو ما أثار حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حتى كشفت منذ أيام قليلة عن اسم خطيبها ويدعى محمود المهدي.

«رومانسية فريدة من نوعها».. خطيب منة عرفة يغازلها: «ربنا يجعل اسمي في بطاقتك»

ومؤخرًا، أعلنت «منة» عن هوية خطيبها محمود المهدي وكشفت عن علاقتهما من خلال مقطع فيديو على حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، قائلة: «اتعرفنا من خلال فيلم اتعرض عليا فيلم اسمه 3 ستات هو بيمثل وبيشارك في الإنتاج وبيروح التصوير، في الأول كنا زمايل عادي في الشغل، لحد ما آخر أيام تصوير حصلت تطورات بينا في العلاقة، وبدأنا نتعرف على بعض أكتر، وبعدين قررنا نرتبط».