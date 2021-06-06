هل توجد علاقة بين قلة غسل الأسنان وزيادة خطر الإصابة بفيروس كورونا؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

يتعامل البعض مع صحة الأسنان بشكل غير منتظم، ووجدت بعض الدراسات أن الأسنان لها تأثير على باقي الجسم، وتعتبر أحد مدخلات مسببات الأمراض وخاصة الأمراض الفيروسية، وأوضح موقع «only my health»، أن هناك علاقة بين قلة نظافة الأسنان واحتمالية الإصابة بفيروس كورونا، وجرى الربط بين الحالات الشديدة لكورونا وسوء صحة الأسنان.

هل هناك علاقة بين قلة غسل الأسنان وزيادة خطر الإصابة بفيروس كورونا؟

من جانبه، أوضح الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، انه لا يوجد علاقة بين قلة غسل الأسنان وزيادة خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف خلال حديثه لـ «هُن»، أن الفيروس تنفسي يدخل على المخ أو الرئة ولا توجد له علاقة باللثة، والأسنان لا تعتبر جهة دخول الفيروس ولا توجد له علاقة بالعدوى.

نصائح للحفاظ على صحة الأسنان

الحرص على تنظيف الأسنان مرتين في اليوم ولمدة دقيقتين في كل مرة.

تجنب فرك الأسنان بقوة عند تنظيفها، واستخدم فرشاة أسنان بشعيرات ناعمة.

الابتعاد عن تناول الحلوى الصلبة أو فتح العلب باستخدام الأسنان.

استخدام خيط الأسنان للوصول إلى المناطق التي لا تصلها فرشاة الأسنان.

استخدام غسول الفم الذي يحتوى على مادة الفلورايد لتعزيز صحة الفم.

شرب الماء بكميات كافية.

الحرص على تناول الأطعمة التي تعزز من صحة الفم والأسنان، مثل منتجات الألبان، والبيض، والبقوليات.

تناول الأغذية الصحية والغنية بالعناصر الغذائية الضرورية لتقوية الأسنان، مثل: الكالسيوم، والفسفور.

التقليل من تناول السكريات، والحلويات في فترة الإفطار.

تجنب تناول المشروبات الغازية.

والتقليل من شرب الشاي، والقهوة.

تجنب الحمضيات وتناول المشروبات الغازية والعصائر.

مراجعة طبيب الأسنان على الأقل مرتين سنويًا للتأكد من عدم وجود أي مشكلات ولتنظيف طبقة التكلس.

استبدال فرشاة الأسنان كل ثلاث إلى أربعة شهور.