درة تتألق بالأسود في أحدث جلسة تصوير.. ومتابعون: الجوهرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة درة، متابعيها مجموعة من الصور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت في الصور بفستان أسود أنيق، حاز على اعجاب متابعيها وجاءت من ابرز التعليقات: «الجوهرة.. الملكة.. منورة الدنيا.. الصور كلها لازم تترسم»، وذلك تعبيرا عن جمالها الملاحظ في الصور.

وتتألق دائما الفنانة درة عبر حسابها على «إنستجرام»، حيث ظهرت في إحدى إطلالاتها مرتدية بدلة رياضية باللون الأصفر وتركت شعرها منسدلًا، معلقة على الصور: «كرسي التدليك المفضل لدي هو الاسترخاء والراحة والأناقة».

درة تنشر آية قرآنية ورسالة غامضة

وفي وقت سابق، أثارت الفنانة درة الجدل، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري» على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات بـ«إنستجرام»، من خلال نشر حكمة وتبعتها بآية قرآنية، دون كتابة أي تعليقات.

وكانت الحكمة التي نشرتها الفنانة التونسية، «إن لم تعش لنفسك.. لن يأتيك العالم ليدلك على الطريق الصحيح، الكل لديه أولويات بعيدة عنك تمامًا، فإن لم تحب نفسك لن يحبك الآخرون».

كما شاركت درة متابعيها: «قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون».

زواج الفنانة درة

يذكر أن درة احتفلت بزواجها من المهندس هاني سعد، في نوفمبر الماضي، في حفل زفاف كبير في الجونة، بحضور رموز الفن، وتعرضت حينها لهجوم حاد، من التونسيات، لاعتقادهم إنها الزوجة الثانية، بما يخالف التقاليد التونسية.