الامارات | تغريم عريس أردني 25 ألف دولار لطعنه في "شرف العروس"

شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم عريس أردني 25 ألف دولار لطعنه في "شرف العروس" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حكمت محكمة أردنية بإلزام عريس بتأدية مبلغ وقدره 18 ألف دينار لعروسه (أكثر من 25 ألف دولار أمريكي) وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ (800) دينار أتعاب محاماة لصالح المدعية والفائدة بواقع (9%) سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

وجاء حكم المحكمة، حسب صحيفة "الغد" الأردنية بعدما ثبت لها أن “المدعى عليه كان زوجاً للمدعية بموجب عقد شرعي، وفي ليلة الدخلة خرج المدعى عليه من غرفة النوم التي كانت تجمعه مع المدعية وأحضر والده ووالدته وطعن بشرفها وقام بالتشهير بها بقوله (أنت لست عذراء) ثم قام بالاتصال بوالد المدعية ووالدتها وأخبرهم أن ابنتهم ليست عذراء”.

الأمر الذي دفع بأهل المدعية والمدعى عليه أخذها للطبيب الشرعي حيث تبين عدم صحة ادعاءات المدعي، وأن غشاء البكارة للمدعية سليم وقد حصلت على تقرير طبي يثبت ذلك”.

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