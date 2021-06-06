إطلالات اليوم: ياسمين صبري جذابة.. ورايا أبي راشد ساحرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

_ ياسمين صبري:

طلت الفنانة ياسمين صبري بتيشرت باللون الأبيض، مع جيب متعدد الألوان، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض وكلاتش باللون الكافيه، وتركت شعرها منسدلا.

_ ريا أبي راشد:

ظهرت بفستان باللون الفضي، كت وبدون أكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي.

_رانيا منصور:

ارتدت الفنانة رانيا منصور بشميز باللون الأبيض مزود بأكمام، مع بنطلون جينيز باللون الفاتح، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

_هاجر أحمد:

تألقت الفنانة هاجر أحمد بفستان باللون الأسود، مزود بأكمام، ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

_نوال الزغبي:

ارتدت المطربة نوال الزغبي بلوزة باللون الأزرق، مع بنطلون باللون الكافيه، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.