تعرف على السر وراء الشعور بآلام العضلات والمفاصل بعد الإصابة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

قد تقيد متلازمة ما بعد كوفيد الأشخاص من استئناف أنشطتهم اليومية بأعراض طويلة ومستمرة مثل التعب ومشاكل التركيز ومشاكل القلق وآلام الصدر وآلام المفاصل وآلام العضلات.

في حين أن بعض أعراض ما بعد الفيروس ستختفي مع مرور الوقت، سيحتاج البعض إلى تدخل طبي، بينما قد يعاني آخرين من تلف دائم للجسم، فقد يشكو العديد من الأشخاص من آلام المفاصل وآلام العضلات بعد كوفيد، التي تستمر آلامها حتى عدة أشهر بعد شفائهم.

ووفقًا لموقع onlymyhealth، يقول الدكتور كي بي كوسيجان كبير جراحة العظام، إنه لا ينبغي إهمال هذه المشكلات إذا تمت تجربتها على مدار فترة زمنية لأن Covid-19 قد يؤدي إلى تفاقم آلام المفاصل الموجودة بالفعل أو حتى يؤدي إلى ظهور أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل.

-لماذا يعاني البعض من آلام الجسم أثناء الإصابة بكورونا؟

آلام الجسم في سياق أي مرض فيروسي سواء كان Covid-19 أو حمى الضنك شائعة جدًا، ولكن في حالة كوفكورونا يمكن أن يحدث ألم في الجسم مع أو بدون أعراض أخرى، فتقريبًا ، 20-25٪ من المرضى ، خاصة في سن الشيخوخة، قد يعانون من آلام في العضلات أو المفاصل جنبًا إلى جنب مع الأعراض الأخرى بينما حوالي 5٪ ، قد يكون العرض الوحيد.

-الفرق بين Covid-19 وآلام العضلات بعد كوفيد

وفقًا للدكتور كوسيجان، يمكن أن يحدث الألم العضلي أو آلام العضلات بسبب الفيروس بطريقتين، وهما:

-الألم المفاجئ والحاد

عندما نشعر بألم مفاجئ وحاد أثناء مرض كوفيد، نعلم أنه بسبب الجهاز المناعي حيث يقوم بإفراز السيتوكينات التي تسبب التهاباً في العضلات وأحياناً في المفاصل، ومع ذلك، فإن هذا عادة ما يستمر في معظم الحالات فقط حتى الفترة الحادة، ويتعافى منه تدريجياً بمجرد خروجهم منه.

-متلازمة ما بعد كوفيد

يمكن أن تظهر أعراض طويلة لكوفيد أو ما بعد كوفيد بعد شهر أو شهرين من بداية المرض، الأعراض التي قد تظهر على المرضى بعد كورونا هي التعب والصداع المتقطع وآلام المفاصل ولا يشعرون بأنهم عادوا إلى طبيعتهم.

-التفرقة بين الآلام بسبب عدوى كورونا أو المرض

هناك حاجة لتقييم تاريخ المريض لمعرفة الشخص الذي عانى من مشاكل مشتركة في الماضي أم لا، كما يجب تحليل المفاصل لمعرفة ما إذا كانت العدوى الفيروسية أو أي مرض قد تسبب في تلف الأنسجة بشكل دائم.

في حالة عدم وجود تاريخ مرضي أو عدم وجود ضرر كبير للأنسجة يجب القيام بما يلي:

-يجب على المرضى العودة إلى ممارسة الرياضة البدنية بشكل تدريجي، ففي كثير من الأحيان.

-الراحة والترطيب الكافي وبعض المكملات الغذائية ستساعد

-من أجل تجنب آلام ما بعد كورونا، يجب ألا يظل المرء غير نشط تمامًا، وإذا تم عزلك، فيجب مواصلة التمرين المعتدل

- خلال كوفيد يجب على المرء أن يتجنب التمارين الشاقة، لأنك قد تواجه حالة تسمى نقص الأكسجة أو انخفاض تشبع الأكسجين، والتي بسببها قد تعاني من التمثيل الغذائي اللاهوائي مع زيادة مستويات اللاكتات مما قد يزيد من شدة المرض.

- كورونا وتفاقم حالات المفاصل

تمكنت بعض الدراسات الحديثة من إثبات أنه قد يكون هناك تنكس في المفاصل لدى مرضى ما بعد كوفيد الذين عانوا بالفعل من مثل هذه المشكلات أو حتى أولئك الذين لم يعانوا منها.

يمكن أن يؤدي كورونا إلى استجابة مناعية ذاتية وقد وجد أن هناك تدهورًا في ظروف المرضى الذين عانوا من التهاب المفاصل أو غيرها من الحالات المماثلة، حتى في المرضى الذين لم يعانوا من أي مشكلة متعلقة بالمفاصل، فإنهم أيضًا يعانون من مشاكل تتعلق بالمفاصل.

قد لا يؤدي كورونا إلى آلام العضلات بعد المرض فحسب، بل قد يؤدي أيضًا إلى تفاقم حالات المفاصل الموجودة سابقًا وكذلك ظهور أمراض المناعة الذاتية لدى البعض.

من غير المحتمل تصحيح هذه الحالة ولا يمكن اتخاذ خطوات إلا لإبطاء الانحطاط، يقول الطبيب: "بشكل عام بمجرد أن يتأثر أي مفصل كعملية رد فعل مناعي ذاتي لفيروس مثل مرض المفصل التنكسي، فمن المرجح أن يتطور التنكس".

إذا كنت تعاني من ألم مستمر حتى بعد 4-6 أشهر بعد كورونا، فيجب عليك التحقيق من إذا كان المريض يعاني من التهاب المفاصل المناعي الذاتي، فيجب إشراك أخصائي أمراض الروماتيزم، بينما لا يمكن عكس الانحطاط، يجب البدء في العلاج لوقف أو إبطاء العملية.