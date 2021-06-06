مؤشران على وجهك يدلان على إصابتك بارتفاع نسبة السكر في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

غالبا ما تكون أعراض مرض السكري خفية في البداية، لكن مستويات السكر المرتفعة في الدم باستمرار يمكن أن تؤدي إلى تغييرات ملحوظة أكثر، فإذا كنت تشك فيما إذا كنت مصابًا بهذه الحالة أم لا، قد تكون هناك علامتان على وجهك تعدان مؤشرًا لتلك الحالة، وفق ما ذكر موقع express.

أولاً ، يمكن أن يكون أي فقدان كبير للوزن في الوجه لا يمكن أن يُعزى إلى تغيير في النظام الغذائي أو نمط الحياة، فأكدت جمعية السكري الخيرية في المملكة المتحدة أن فقدان الوزن غير المبرر يمكن أن يكون علامة على ارتفاع مستويات السكر في الدم، كما يمكن أن يكون علامة على العديد من الأمراض الخطيرة.

وأشارت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إلى أن فقدان الوزن المستمر وغير المقصود لأكثر من خمسة بالمائة من وزنك على مدى ستة إلى 12 شهرًا عادة ما يكون مدعاة للقلق .

قد تتضمن أسباب فقدان الوزن غير المقصود ما يلي:

-بعد حدث مرهق مثل الفجيعة

-الإصابة بالسرطان

-فرط نشاط الغدة الدرقية

-أمراض القلب والكلى والرئة والكبد

-مرض السكري غير المشخص

-الذئبة

-الآثار الجانبية للدواء

-تعاطي المخدرات

-مرض اديسون

-التهاب المفصل الروماتويدي

-قرحة الفم

-عسر البلع (مشاكل البلع)

-قرحة المعدة

-التهاب القولون التقرحي

-مرض الاضطرابات الهضمية

-التهاب الأمعاء الغازي

-فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز

-مرض عقلي.

هناك علامة أخرى محتملة لارتفاع نسبة السكر في الدم، والتي أشار إليها WebMD ، هي عدوى بكتيرية بالمكورات العنقودية، فهذا يمكن أن يؤدي إلى ظهور دمل "نتوء أحمر رقيق على حافة الجفن" .

فأوضحت مستشفى جونز هوبكنز ميديسن بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الأشخاص المصابون بداء السكري - سواء كان معروفًا لهم أم لا - معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بدمل الجفن، وقد تشمل أعراض الدمل ما يلي:

-تورم أو احمرار أو ألم أو حنان في الجفن

-الشعور بوجود شيء ما في عينيك

-الانزعاج من الضوء الساطع

-تمزق وتقشر العين.

ولعلاج الجرح في المنزل، يمكنك وضع قطعة قماش مبللة دافئة على الجفن المصاب لمدة تصل إلى 10 دقائق ؛ فيجب أن يتم ذلك من ثلاث إلى خمس مرات يوميًا، ومن المهم أيضًا عدم الضغط على الدمل أو لمس منطقة العين بأصابع غير مغسولة أو وضع المكياج.

وقد يشمل العلاج الطبي كريمًا أو مرهمًا مضادًا حيويًا، أو قد تتم إحالتك إلى طبيب عيون (أي أخصائي عيون) إذا لم يختفي الدمل.

ةتشمل العلامات الأخرى لارتفاع نسبة السكر في الدم، كما أشار موقع Diabetes UK، ما يلي:

- خروج كمية من البول أكثر من المعتاد، خاصة في الليل

-الشعور بالعطش الشديد

-التعب والخمول

-القلاع أو غيره من التهابات المثانة والجلد المتكررة

-الصداع

-رؤية مشوشة

-فقدان الوزن

-الشعور بالمرض.

-ما الذي يمكن أن يؤدي إلى حدوث ارتفاع نسبة السكر في الدم؟

ذكرت منظمة السكري في المملكة المتحدة أن "الإفراط في تناول الطعام وعدم التحرك بشكل كاف" يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

قد تشمل الأسباب الأخرى الشعور بالتوتر، أو الشعور بالتوعك من العدوى، أو فقد جرعة من الدواء، أو تناول المزيد من الكربوهيدرات أكثر مما يستطيع جسمك تحمله.

-كيف يمكنك خفض مستويات السكر في الدم؟

نصحت منظمة السكري في المملكة المتحدة بأن تكون "على دراية بأجزاء الكربوهيدرات لديك وكيف يمكن أن تؤثر على مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام".

يعد حساب الكربوهيدرات إحدى طرق التحكم في تناول الكربوهيدرات، مع التركيز على الأطعمة ذات المؤشر الجيسيمي المنخفض، كما أنه من المفيد أيضًا محاولة "الحفاظ على وزن صحي" من خلال النشاط قدر الإمكان.