"لو حامل ومصابة بكورونا".. لا تقلقي من المخاطر واتبعي هذه النصائح لحماية طفلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي:

أثر فيروس كورونا على حياة كل فرد. عانت النساء الحوامل أيضًا من صعوبات خلال هذا الوقت وتحملن خطرًا متزايدًا للإصابة بالعدوى ويواجهن خطر حدوث مضاعفات.

ومع ذلك، فمن المستحسن أنه إذا كانت نتيجة اختبار المرأة الحامل إيجابية للعدوى، فيجب أن تعتني بنفسها بشكل إضافي، بدلاً من الدخول في حالة من الفوضى بسبب المرض.

وتظهر العديد من الدراسات أن حوالي ثلثي النساء الحوامل المصابات بكورونا لا تظهر عليهن أعراض، والنساء اللائي تظهر عليهن الأعراض، يعانين فقط من أعراض خفيفة تشبه الأنفلونزا، ما يعني أن المخاطر عليك وعلى طفلك قد تكون منخفضة، ومع ذلك، إذا كنتِ في الثلث الثالث من الحمل، فيجب عليك اتباع الإرشادات الطبية بجدية، إذا كنتِ حاملاً أكثر من 28 أسبوعًا، فيجب أن تكوني أكثر انتباهاً بشكل خاص للتباعد الاجتماعي، وفقا لموقع timesofindia.

ماذا تفعلين إذا كنتِ حاملاً ومصابة بفيروس كورونا؟

يجب على النساء الحوامل الحفاظ على حركتهن ورطوبتهن لتقليل خطر الإصابة بجلطات الدم. يجب اختيار نظام غذائي غني بالبروتينات والفيتامينات والمغذيات الدقيقة، بدلاً من الوجبات السريعة والمقلية، أثناء الحمل. ويجب دائمًا استشارة الطبيب أولاً في أي تعديلات على النظام الغذائي.

تشير الأدلة الحالية إلى أنه إذا كنتِ مصابة بالفيروس، فمن غير المرجح أن يسبب مشاكل في نمو طفلك، حيث يبدو أن انتقال الفيروس من امرأة إلى طفلها أثناء الحمل أو حتى أثناء الولادة غير شائع.

يُعتقد أيضًا أن النساء اللائي يختبرن إيجابيا لكورونا بحاجة إلى الولادة بعملية قيصرية، ومع ذلك، فقد أكدت منظمة الصحة العالمية أنه على أي حال، يجب أن تستند طريقة الولادة إلى أسباب طبية.

يُنصح الأمهات اللواتي يعانين من أعراض العدوى فقط بارتداء قناع وجه طبي أثناء أي اتصال بالطفل.

الاعتناء بمولودك الجديد إذا كنتِ مصابة بفيروس كورونا

من الطبيعي تمامًا أن نشعر بالضغط والقلق والخوف خلال هذا الوقت من الوباء، ومع ذلك، فإن اتخاذ القرارات بهدوء يمكن أن يثبت أنه يحارب التوتر.

في بعض الحالات، ثبت إصابة الأطفال المولودين لأمهات مصابات بفيروس كورونا بالفيروس، ومع ذلك، هناك ما يكفي من الأبحاث لإثبات عدم وجود الفيروس في حليب الثدي، وهذا يعني أنه في حالة إصابة الأم بالعدوى، يمكنها الاستمرار في إطعام طفلها مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة مثل استخدام أقنعة الوجه الطبية وغسل اليدين قبل لمس الطفل.

من المهم أن تعرفي أنه إذا كان طفلك أصغر من عامين، فلا يجب وضع واق للوجه أو قناع وجه له، حيث يتحرك الأطفال كثيرا ويمكن أن تتسبب حركتهم في انسداد درع الوجه البلاستيكي لأنوفهم، كما يمكن أن يؤذي درع الوجه الرضيع أيضًا.

أثناء الوباء، قد يكون الوالدان مجهدين ومتعبين، ومن المهم التأكد من حصول الطفل على قسط كافٍ من النوم الجيد لأن قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى مشاكل متعلقة بالنوم.