أجمل إطلالات بالسراويل من وحي نوال الزغبي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 يونيو 2021 07:35 مساءً - تُعد النجمة اللبنانية نوال الزغبي واحدة من أشهر النجمات في الوطن العربي، التي تتميز إطلالاتها بالفخامة والرقي خاصةً في المناسبات والسهرات والحفلات؛ فهي تلفت الأنظار دائماً بأسلوبها الناعم والجذاب في اختيار ملابسها سواء فساتين السهرة أو البدل الأنيقة المحتشمة أو الإطلالات الكاجوال. وتختار نوال الزغبي من دور الأزياء العالمية والمحلية تصميمات مختلفة ومُحتشمة، وقد جمعت لكِ اليوم «الخليج 365. نت» أجمل إطلالات محتشمة من وحي نوال الزغبي؛ لتستوحي منها بعض الإطلالات المناسبة لكِ.

أجمل إطلالات مُحتشمة من وحي نوال الزغبي

نوال الزغبي بإطلالة كاجوال جذابة

نوال الزغبي بإطلالة كاجوال جذابة

من الإطلالات المحتشمة التي اعتمدتها نوال الزغبي في إحدى جلسات التصوير الخاصة بها؛ قميص مُصمَّم من الساتان باللون الأحمر، ذو أكمام طويلة، مع ياقة عريضة مفتوحة على شكل «V»، وجاءت الأكمام بأزرار كبيرة من المعدن باللون الذهبي، ونسَّقت نوال الزغبي مع هذا القميص بنطلون جينز ضيق باللون الأزرق.

واعتمدت نوال مع هذه الإطلالة مكياج النيود البسيط؛ ليتناسب مع إطلالتها العصرية والأنيقة.

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نوال الزغبي بإطلالة رسمية لافتة

نوال الزغبي بإطلالة رسمية لافتة

وقد لفتتنا إطلالة رسمية راقية للنجمة نوال الزغبي في إحدى جلساتها التصويرية؛ حيث اعتمدت قميصاً من الدانتيل باللون الأسود، وبأكمام طويلة من الشيفون المُطرَّزة بالخرز، ونسَّقت معه بنطلوناً من القماش باللون الأبيض وبأرجل واسعة، وبقصّة كلاسيكية، وبأزرار واحد منها كبير عند الخصر باللون الذهبي.

ولتُبرز إطلالتها؛ اعتمدت نوال الزغبي مجوهرات فاخرة من الذهب الأبيض والألماس، بالإضافة إلى شعرها الذي صممته بـ ذيل حصان مرفوع.

نوال الزغبي بإطلالة كلاسيكية راقية

نوال الزغبي بإطلالة كلاسيكية راقية

تُفضل نوال الزغبي ارتداء القمصان الواسعة الكلاسيكية؛ لتعطيها رونقاً بسيطاً ومُحتشماً، حيث اعتمدت نوال في هذه الإطلالة بنطلوناً من القماش باللون البيج الفاتح، ونسَّقت معه قميصاً من الحرير باللون الكُحلي الداكن، وبأكمام منفوشة وواسعة مع عدة أزرار صغيرة باللون الأسود.

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نوال الزغبي ببدلة نسائية رسمية

نوال الزغبي ببدلة نسائية رسمية

أما في هذه الإطلالة النسائية فظهرت نوال الزغبي بتصميم رسمي؛ حيث اعتمدت بليزر مُصمماً من القماش باللون الأزرق مع خطوط أفقية وعريضة باللون الرمادي، إضافة إلى الياقة والأكتاف العريضة، مع أزرار في منتصف البليزر، ونسَّقت معه قميصاً من القطن باللون الأبيض ومُزيَّناً بأحرف بارزة من الكلمات باللغة الإنجليزية، وارتدت معه بنطلوناً من القماش بلون وشكل البليزر نفسه.

وجاءت بشكل كلاسيكي عند الخصر بحزام من قماشة البنطلون والبليزر نفسه.

نوال الزغبي بإطلالة جينز ناعمة

نوال الزغبي بإطلالة جينز ناعمة

نشرت النجمة نوال الزغبي صورة لها وهي ترتدي قميصاً مُصمًّماً من الجينز باللون الأزرق وبأكمام مطبعة بالورود بتصميم منفوش وواسع، ونسَّقت معه بنطلوناً من القماش باللون الأبيض، ولتكمل إطلالتها؛ اعتمدت معها حقيبة يد كبيرة من الجلد اللامع باللون الأسود.



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