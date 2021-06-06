بباروكة ستات ومكياج.. كواليس صورة قديمة لـ محمد ممدوح وفراج

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بباروكة شعر طويلة، و«منديل رأس» ملون، ومكياج صارخ، مع ملابس نسائية، ظهر كلٌ من الفنانين محمد ممدوح ومحمد فراج، في صورة أثارت العديد من التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضي، عقب انتشارها بكثافة.

وظهر الفنان محمد فراج خلالها، بـ «ضفيرتين» ومنديل رأس ملون ومُزين بالكرات، مع المكياج وأحمر الشفاه، مرتديًا «جلابية فلاحي»، بينما ظهر الأخير محمد ممدوح، في إطلالة فتاة رياضية ترتدي ملابس كاجوال، مع تسريحة شعر تقليدية، كما اعتمد على تغير لون بشرته للون الأسمر.

وانتشرت الصورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عن كواليسها وأسبابها، حيث انتشرت مُرفقة بتعليق: «فاكرين الصورة دي».

تعليقات رواد السوشيال ميديا على الصورة المثيرة للجدل

وعلى الفور تباينت التعليقات على الصورة، مدونين: «كنت فاكراه ست فعلًا معرفتش أنه ممثل إلا بعدها»، و«الضفيرة دي هي أول سلم المجد»، و«الستات وش الخير دايما».

بينما استنكر البعض الآخر، معلقين: «ده الشيخ مؤنس!»، «معقولة ده جايبها من تحت أوي»، «ده دور ولا هزار ولا كومبارس ولا إيه».

كواليس الصورة المتداولة

أصل وكواليس الصورة تعود إلى أنها كانت ضمن حلقات «سيت كوم» بعنوان «من غير مقص»، وجاءت الحلقة بعنوان «قعدت شلت» حيث عُرض في 2007، على فضائية «نايل كوميدي»، وهو «سيت كوم»، بطولة النجوم أحمد فتحي، محمد فراج الذي قام بدور (صِديقة)، محمد ممدوح (مجانص)، محمد سلام، عمرو عبدالعزيز، هشام إسماعيل، حمزة العيلي، شيماء الزغبي وإخراج خالد جلال.