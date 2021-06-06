نور هشام سليم يثير جدلا على منصات التواصل بصورة لدعم «المثلية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شارك نور نجل الفنان هشام سليم، متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة ترويجية خلال مشاركته في إحدى الندوات النقاشية، مساء اليوم، للحديث عن مراحل حياته المختلفة، لصالح إحدى المجلات الأجنبية التي تدعم المثلية، والتي تعرف باسم «Marginalized Majority».

ونشر «نور»، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، صورة تضمنت دعوته لحضور الندوة، وأرفق عليها تعليقا بالإنجليزية، قائلا: «اليوم في تمام السادسة مساءً».

نور هشام سليم يرد على منتقديه: إنتو مالكم؟

وفي مارس الماضي، رد نور نجل الفنان هشام سليم، بشكل قاسٍ على نصائح بعض متابعيه، من خلال نشره عددا من الفيديوهات عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري» على حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام».

نور هشام سليم يرد على انتقادات متابعيه

وخلال الفيديوهات قال «نور»: «أنا مش فاهم الشعب ده، كل واحد يدخل يقولي بحبك بس نصيحة مني ليك يا نور، احلق شعر صدرك، أو متقفش الوقفة دي عشان مش وقفة رجالة، أو شيل الحلق بقى لو عايز تبقى راجل، أو على فكرة الرجالة مبتتصورش مع بعض كدة».

واستكمل: «إنتو مالكم؟، الناس اتجننت يا جماعة، رأي أي حد مش فارقلي، لو أنا عايز أي رأي حد هسألكم».

نور هشام سليم يسخر من منتقدي ارتدائه «حلق»

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يسخر خلالها نجل الفنان هشام سليم من تعليقات متابعيه، ففي ديسمبر الماضي، رد على منتقديه بسبب ارتدائه حلق في أذنيه، في مقطع فيديو، عبر خاصية القصص المصورة «ستوري» على حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام».

وقال نجل الفنان بطريقة ساخرة: «كلمة للشباب اللي داخلة تتكلم عن الحلق بتاعي، وإن الحلق بتاعي مضايقهم، وإني أنا بقيت راجل فمينفعش ألبس حلق وحاجات كدة، هقولكم حاجة، طالما البطاقة مكتوب فيها أنثى هعمل اللي أنا عايزه».

وتابع: «وبعدين يعني بجد فرقت إيه؟ يعني أنا دلوقتي لبست الحلق وناوي أجيب واحد تاني، بقيت أنا كدة خلاص كل اللي عملته اتمسح؟ كل واحد يركز في نفسه، ويسيبني أعمل اللي أنا عايزه براحتي».