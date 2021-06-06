بعد اختيار ملكة جمال الشرقية للعالم الثالث على التوالي: إليكِ شروط المسابقة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

للعام الثالث على التوالي، تشهد محافظة الشرقية، فعاليات تتويج لقب ملكة جمال المحافظة، لفتاة تدعى شيري الحناوي، والتي حصدت اللقب لعام 2021، لتعد بذلك الثالثة في تاريخ المحافظة التي تحصده، بعد مسابقتي عام 2019 و2020.

تفاصيل مسابقات العامين الماضيين

وشهد العام الماضي، تتويج فتاة تدعى نورهان لطفي باللقب، بينما حصدته أخرى تدعى سارة الورداني لعام 2019، إذ تبين أن اللقب يتم منحه وفقا لمجموعة من المعايير، تأتي على رأسها، الاهتمام بالعمل المجتمعي، والمشاركة في النشاطات الثقافية المختلفة بالمحافظة، فضلا عن الإجابة على عدد من الأسئلة العامة المتنوعة في العديد من المجالات، حسبما كشفت إحدى المشاركات في لجنة التحكيم بالمسابقة.

تفاصيل فعاليات مسابقة التتويج عام 2021

وعرض فيديو متداول عبر منصة الفيديوهات الشهيرة «يوتيوب»، إقامة فعاليات المسابقة داخل إحدى قاعات المناسبات في محافظة الشرقية، وذلك بحضور المطرب خالد بيومي، ونخبة من رموز المجتمع بالمحافظة.

وشهدت المسابقة التي تقام للعام الثالث على التوالي، حسبما كشف خالد بيومي خلال تقديمه لصاحبة لقب التتويج، مشاركة مجموعة كبيرة من الفتيات من بنات المحافظة، ما بين الأصحاء وذوي الاحتياجات الخاصة، والمحجبات وغير المحجبات أيضا.

صاحبة لقب التتويج

يشار إلى أن من حصدت لقب ملكة جمال الشرقية لعام 2021، هي فتاة تدعى شيري الحناوي، كما حصدت فتاتان آخرتان ألقاب الوصيفتين الأولى والثانية.

شدا حسام ملكة جمال الأناقة لعام 2021

وفي سياق آخر، أقيم حفل ملكة جمال الأناقة 2021 منذ عدة أسابيع، في أحد فنادق القاهرة الكبرى، حيث جاءت فاعليات الحفل بلا جمهور بسبب جائحة فيروس كورونا.

حفل ملكة جمال الأناقة 2021

وشهد حفل الختام تتويج المتسابقة شدا حسام صاحبة الـ17 عامًا، بلقب ملكة جمال الأناقة 2021 Miss elegant، واختيرت يوستينا وجدي وصيفة ثانية، ومنة الله عبد الباسط، الوصيفة الثالثة، وآلاء محمد الوصيفة الرابعة.

وارتدت الفتيات فساتين من اللون الأبيض قصير وضيق، وبدت فرحة الفتيات كبيرة لزميلتهن، وتبادلن التهنئة احتفالا بتتويج ملكة جديدة للمسابقة التي تقام كل عام في مصر.