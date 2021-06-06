أولياء الأمور عن امتحانات الإعدادية اليوم: الدراسات معقد والإنجليزي سهل

القاهرة - سمر حسين - ماما

أدى طلاب الشهادة الإعدادية في المحافظات، اليوم الأحد، الامتحانات في عدة مواد مختلفة، وفقا لخطة وزارة التربية والتعليم، والتي تنوعت بين الجبر واللغة الأجنبية والدراسات الاجتماعية، وبعضها مر على الطلاب بسهولة ويسر، بينما شهدت مواد أخرى صعوبة، بحسب ما ذكره أولياء أمور بعض الطلاب.

اللغة الإنجليزية في الجيزة مر بسهولة.. والدراسات بالشرقية كان طويلا

وعن أراء أوليا الأمور وطلاب الصف الثالث الإعدادي في امتحانات اليوم، قالت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، إن امتحان مادة اللغة الإنجليزية الذي كان في محافظة الجيزة، مر بسهولة دون أي شكاوى من الطلاب، بينما امتحان الجبر في محافظة القاهرة جاء مباشرا، ولم يكن به صعوبات بالنسبة للطلاب.

وأوضحت «الحزاوي»، أن امتحان مادة الدراسات الاجتماعية في محافظة الشرقية، شكّل صعوبة على الطلاب، إذ جاء طويلا وصعبا، والأسئلة غير مباشرة، كما احتوى أيضا على أسئلة مبتكرة، مشيرة إلى أن امتحان محافظة الإسكندرية وهو اللغة الإنجليزية جاءت الأسئلة سهلة، ولم يوجد به مشكلات.

نجوى: امتحان الإنجليزي سهل ومباشر

أوضحت نجوى طارق، ولية أمر طالبة بالمرحلة الاعدادية بمحافظة الجيزة، أن امتحان اللغة الأجنبية اليوم، جاء في مستوى الطالب المتوسط، ولا يوجد أي شكاوى من أسئلة الامتحان التي وصفتها بـ«سهلة»، ومن الكتاب المدرسي والنماذج المتاحة للطلاب، وفقا لحديثها لـ«هُن».

أميرة: امتحان الدراسات معقد وبه أسئلة مبتكرة

بينما عبرت أميرة صالح، ولية أمر طالب بالمرحلة الإعدادية، عن استيائها من مستوى امتحان الدراسات الاجتماعية اليوم، الذي وصفته بـ«معقد» وغير مباشر، ويحتاج وقت أطول للتفكير، مما تسبب في التأثير على إجابات الطلاب لاحتياجهم لأن يكونوا أكثر سرعة حتى يتمكنوا من الإجابة على كافة الأسئلة المتواجدة بالامتحان.